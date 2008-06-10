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Американец превратил мотоцикл в дом на колесах

Американец превратил мотоцикл в дом на колесахДжереми Кармен собирает деньги на реалзиацию проекта через краудфандинговый сервис.

Студент из Калифорнии спроектировал кемпер Motohome. Жилой модуль устанавливается на мотоцикл, полностью заменяя его заднюю часть.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

MotoHome — дипломный проект Джереми Кармена, студента старших курсов в Школе архитектуры при университете Южной Калифорнии. По задумке Кармена, для сборки кемпера вместо задней части мотоцикла крепится надстройка со спальным местом.

При этом «родной» маятник нужно заменить оригинальным, увеличенной вдвое длины. За основу студент взял дорожный мотоцикл Honda CB, но дополнил его прочной передней вилкой от кроссовой Хонды CR500.

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Из пяти тысяч долларов, необходимых на постройку кемпера, собрано пока 2666 долларов. Уже построен и первый опытный образец.
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 Теги: Джереми Кармен, мотоцикл, дом на колесах

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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