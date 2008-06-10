Раздел: Авто
Американец превратил мотоцикл в дом на колесах
Джереми Кармен собирает деньги на реалзиацию проекта через краудфандинговый сервис.
Студент из Калифорнии спроектировал кемпер Motohome. Жилой модуль устанавливается на мотоцикл, полностью заменяя его заднюю часть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
MotoHome — дипломный проект Джереми Кармена, студента старших курсов в Школе архитектуры при университете Южной Калифорнии. По задумке Кармена, для сборки кемпера вместо задней части мотоцикла крепится надстройка со спальным местом.
При этом «родной» маятник нужно заменить оригинальным, увеличенной вдвое длины. За основу студент взял дорожный мотоцикл Honda CB, но дополнил его прочной передней вилкой от кроссовой Хонды CR500.
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Из пяти тысяч долларов, необходимых на постройку кемпера, собрано пока 2666 долларов. Уже построен и первый опытный образец.
Студент из Калифорнии спроектировал кемпер Motohome. Жилой модуль устанавливается на мотоцикл, полностью заменяя его заднюю часть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
MotoHome — дипломный проект Джереми Кармена, студента старших курсов в Школе архитектуры при университете Южной Калифорнии. По задумке Кармена, для сборки кемпера вместо задней части мотоцикла крепится надстройка со спальным местом.
При этом «родной» маятник нужно заменить оригинальным, увеличенной вдвое длины. За основу студент взял дорожный мотоцикл Honda CB, но дополнил его прочной передней вилкой от кроссовой Хонды CR500.
Читайте также: Американец превратил старый самолет в идеальное жилье для интроверта. Фото
Из пяти тысяч долларов, необходимых на постройку кемпера, собрано пока 2666 долларов. Уже построен и первый опытный образец.
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