Mercedes-Benz GLE остался почти без камуфляжа в новом видео

Кроссовер GLE новой генерации перейдет на платформу MRA.



В Сети появился новый шпионский ролик с кроссовером следующей генерации.



Об этом пишет



На свежем шпионском видео Mercedes-Benz GLE нового поколения запечатлен с минимальным количеством защитной пленки, что, вероятно, свидетельствует о скором дебюте модели. Камуфляж у предсерийного прототипа прикрывает только задние фонари.



Кроссовер GLE новой генерации перейдет на платформу MRA, на базе которой, например, построен последний E-Class. Использование новой архитектуры позволит снизить массу автомобиля, при этом, ожидается, что габариты модели слегка увеличатся. Кроме того, у кросса будет более обтекаемая форма.



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Ранее портал публиковал шпионское видео, в котором был заснят салон GLE, выполненный в актуальном дизайне марки. Например, экран цифровой приборной панели составляет с расположенным справа от него экраном информационно-развлекательной панели одну сплошную панель. Скорее всего, будет расширена колесная база и в салоне станет просторнее.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Сети появился новый шпионский ролик с кроссовером следующей генерации.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru На свежем шпионском видео Mercedes-Benz GLE нового поколения запечатлен с минимальным количеством защитной пленки, что, вероятно, свидетельствует о скором дебюте модели. Камуфляж у предсерийного прототипа прикрывает только задние фонари.Кроссовер GLE новой генерации перейдет на платформу MRA, на базе которой, например, построен последний E-Class. Использование новой архитектуры позволит снизить массу автомобиля, при этом, ожидается, что габариты модели слегка увеличатся. Кроме того, у кросса будет более обтекаемая форма.Ранее портал публиковал шпионское видео, в котором был заснят салон GLE, выполненный в актуальном дизайне марки. Например, экран цифровой приборной панели составляет с расположенным справа от него экраном информационно-развлекательной панели одну сплошную панель. Скорее всего, будет расширена колесная база и в салоне станет просторнее.