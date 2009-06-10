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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz GLE остался почти без камуфляжа в новом видео

Mercedes-Benz GLE остался почти без камуфляжа в новом видеоКроссовер GLE новой генерации перейдет на платформу MRA.

В Сети появился новый шпионский ролик с кроссовером следующей генерации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

На свежем шпионском видео Mercedes-Benz GLE нового поколения запечатлен с минимальным количеством защитной пленки, что, вероятно, свидетельствует о скором дебюте модели. Камуфляж у предсерийного прототипа прикрывает только задние фонари.

Кроссовер GLE новой генерации перейдет на платформу MRA, на базе которой, например, построен последний E-Class. Использование новой архитектуры позволит снизить массу автомобиля, при этом, ожидается, что габариты модели слегка увеличатся. Кроме того, у кросса будет более обтекаемая форма.

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Ранее портал публиковал шпионское видео, в котором был заснят салон GLE, выполненный в актуальном дизайне марки. Например, экран цифровой приборной панели составляет с расположенным справа от него экраном информационно-развлекательной панели одну сплошную панель. Скорее всего, будет расширена колесная база и в салоне станет просторнее.

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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