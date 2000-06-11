Раздел: Авто
В Украине продают самый дорогой раритетный автомобиль
Машину выставили на торги по беспрецедентной цене в 19 миллионов долларов.
В Украине продают раритетный и очень редкий спорткар Ferrari 857 S 1955 выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Авто оценили в 19 миллионов долларов.
Интересно, что это один из двух выпущенных автомобилей этой серии.
К тому же, спорткар находится в идеальном техническом состоянии.
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Под капотом Ferrari 857 S установлен 3,4-литровый двигатель мощностью 280 л.c.
В Украине продают раритетный и очень редкий спорткар Ferrari 857 S 1955 выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Авто оценили в 19 миллионов долларов.
Интересно, что это один из двух выпущенных автомобилей этой серии.
К тому же, спорткар находится в идеальном техническом состоянии.
Читайте также: Новая модель Chevelle получила салон в стиле кабины истребителя
Под капотом Ferrari 857 S установлен 3,4-литровый двигатель мощностью 280 л.c.
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