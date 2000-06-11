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Раздел: Авто  
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В Украине продают самый дорогой раритетный автомобиль

В Украине продают самый дорогой раритетный автомобиль Машину выставили на торги по беспрецедентной цене в 19 миллионов долларов.

В Украине продают раритетный и очень редкий спорткар Ferrari 857 S 1955 выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.

Авто оценили в 19 миллионов долларов.

Интересно, что это один из двух выпущенных автомобилей этой серии.

К тому же, спорткар находится в идеальном техническом состоянии.

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Под капотом Ferrari 857 S установлен 3,4-литровый двигатель мощностью 280 л.c.
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 Теги: Ferrari, автомобиль, аукцион

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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