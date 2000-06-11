Раздел: Авто
Эксперт перечислил достоинства и недостатки местной покраски кузова
Такая технология помогает сэкономить значительные средства.
Технология локальной покраски кузовов, разработанная в конце 80-х годов прошлого столетия, сегодня беспрерывно совершенствуется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Специалисты создают новые алгоритмы и материалы для восстановления мелких дефектов на металлических деталях авто. Существующие сегодня методики частичного окрашивания наделены большим количеством положительных моментов. Это делает их популярными как среди профессионалов, так и среди потребителей. Но чтобы такая работа была выполнена качественно, доверять ее необходимо специалистам, а не выполнять в кустарных условиях.
Особенности локальной покраски в современном профессиональном СТО
Частичное окрашивание в профессиональной мастерской основано на применении определенных знаний, подборе качественных материалов нужного образца и использовании надежного оборудования, обеспечивающего равномерное нанесение ЛКП. К работам допускаются опытные специалисты, прошедшие обучение и практические занятия. В мастерской создаются идеальные условия для высыхания краски.
Выполняется профессиональная локальная покраска кузова автомобиля в два этапа. Сначала на поврежденный участок наносится базовое покрытие – краска, подобранная в тон родного декоративного слоя. Процедура проводится 2-3 раза с промежуточной сушкой. От правильности нанесения основы зависит конечный результат.
Качество исполнения данной задачи определяется практическими навыками маляра. Часто новички сталкиваются с эффектом яблочности: на месте окрашивания появляются пятна. Причиной тому является неравномерное нанесение материала. Опытные эксперты решают такую проблему, используя технологию напыла на последнем слое.
После высыхания краски осуществляется покрытие лаком. Его наносят двумя слоями. Между ними также выполняется промежуточная сушка.
О плюсах локальной покраски
Технологии локального окрашивания получили широкое распространение благодаря наличию большого количества преимуществ. К числу таковых можно отнести:
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- высокую скорость реализации поставленных задач (устранения сколов, трещин, царапин, потертостей и прочих дефектов);
- минимальные финансовые расходы;
- отменное качество покраски, незаметное для окружающих;
- сохранение большой площади «родного» покрытия;
- отсутствие необходимости в демонтаже деталей (в большинстве случаев);
- доступность для владельцев авто любых марок и моделей.
Технология локальной покраски кузовов, разработанная в конце 80-х годов прошлого столетия, сегодня беспрерывно совершенствуется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Специалисты создают новые алгоритмы и материалы для восстановления мелких дефектов на металлических деталях авто. Существующие сегодня методики частичного окрашивания наделены большим количеством положительных моментов. Это делает их популярными как среди профессионалов, так и среди потребителей. Но чтобы такая работа была выполнена качественно, доверять ее необходимо специалистам, а не выполнять в кустарных условиях.
Особенности локальной покраски в современном профессиональном СТО
Частичное окрашивание в профессиональной мастерской основано на применении определенных знаний, подборе качественных материалов нужного образца и использовании надежного оборудования, обеспечивающего равномерное нанесение ЛКП. К работам допускаются опытные специалисты, прошедшие обучение и практические занятия. В мастерской создаются идеальные условия для высыхания краски.
Выполняется профессиональная локальная покраска кузова автомобиля в два этапа. Сначала на поврежденный участок наносится базовое покрытие – краска, подобранная в тон родного декоративного слоя. Процедура проводится 2-3 раза с промежуточной сушкой. От правильности нанесения основы зависит конечный результат.
Качество исполнения данной задачи определяется практическими навыками маляра. Часто новички сталкиваются с эффектом яблочности: на месте окрашивания появляются пятна. Причиной тому является неравномерное нанесение материала. Опытные эксперты решают такую проблему, используя технологию напыла на последнем слое.
После высыхания краски осуществляется покрытие лаком. Его наносят двумя слоями. Между ними также выполняется промежуточная сушка.
О плюсах локальной покраски
Технологии локального окрашивания получили широкое распространение благодаря наличию большого количества преимуществ. К числу таковых можно отнести:
Читайте также: В Украине продают самый дорогой раритетный автомобиль
- высокую скорость реализации поставленных задач (устранения сколов, трещин, царапин, потертостей и прочих дефектов);
- минимальные финансовые расходы;
- отменное качество покраски, незаметное для окружающих;
- сохранение большой площади «родного» покрытия;
- отсутствие необходимости в демонтаже деталей (в большинстве случаев);
- доступность для владельцев авто любых марок и моделей.
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