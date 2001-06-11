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Раздел: Авто  
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В Южной Корее показали интересный концепт спорткара Hyundai

В Южной Корее показали интересный концепт спорткара Hyundai За основу автомобиля взяли Hyundai Veloster.

Среднемоторный спорткар готовит компания Hyundai. В Южной Корее (г. Пусан) был показан интересный концепт RM16, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Событие приятное, но неожиданностью его не назовешь. Все потому, что это уже третья машинка из серии Racing Midship. Цифра в конце названия подразумевает год выпуска. В каждой из машин во время производства был взят за основу Hyundai Veloster. Новинка обзавелась двухлитровым турбомотором мощностью 300 «лошадей» (383 Н м) и новеньким кузовом из карбона и алюминия. Впрочем, чего рассказывать – все прекрасно видно на фото!

Есть у данного автомобиля и другие интересные особенности. Например, задний дифференциал управляется электроникой, выхлопная спортивного типа, что вполне логично. Конечно же, установили крутой спойлер сзади, поставили спортивные сиденья и каркас для дополнительной безопасности.

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Кому интересно – развесовка в процентном соотношении составляет 43% на 57%. Новинка разрабатывалась в спортивном отделении Hyundai N. Заднеприводный автомобиль приятно удивляет как внешним видом, так и характеристиками. Правда, о его поступлении в продажу речь пока не идет.
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 Теги: Hyundai, спорткар, концепт

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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