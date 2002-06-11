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В Сети рассказали, как появились первые эвакуаторы
Потребность эвакуации автомобилей возникла в начале XX века.
С момента изобретения все технические устройства проходят путь от примитивных агрегатов до прогрессивных механизмов. Не стали исключением и автомобили, в том числе эвакуаторы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Эта спецтехника в течение века прошла множество доработок, чтобы сегодня превратиться в мощные, высокопроизводительные машины. Они способны транспортировать все, начиная от небольшого дамского авто и заканчивая крупногабаритным грузовиком. Эвакуаторам подвластны любые дороги и расстояния.
Они приходят на помощь днем и ночью, независимо от сезона и погоды. Достаточно набрать номер телефона специальной службы, чтобы неисправная техника была доставлена к месту назначения.
Экскурс в историю
Современные эвакуаторы – это высокотехнологичные машины, наделенные обширным спектром функций. Но так было далеко не всегда. Буквально столетие назад никто даже не предполагал, что появится специальная техника для транспортировки неисправных автомобилей. Хотя для этого были все предпосылки.
Стремительное развитие автомобильной отрасли и быстрое увеличение количества техники на дорогах в начале ХХ века привело к необходимости создания транспорта, способного эвакуировать неисправные машины. Эту миссию взял на себя Эрнст Холмс, житель небольшого американского городка. Он три года трудился над созданием эвакуатора, дорабатывая и совершенствуя его.
Итогом его стараний стала передовая по тем временам машина, оборудованная лебедкой. Она прибывала к месту аварии или поломки и быстро доставляла неисправный автомобиль в нужное место. Когда первые эвакуаторы вышли на рынок, стало понятно, что эту технику ждет большое будущее.
Развитие отрасли
Дальнейшая эволюция эвакуаторов двигалась небывалыми темпами. Автомобильные компании соревновались друг с другом, демонстрируя все новые и новые образцы техники. Например, компанией Mercedes-Benz был представлен революционный вариант эвакуатора под названием «Голубое чудо». Эта автомобильная диковинка стала гибридом нескольких машин. Она сочетала в себе рабочие характеристики автоподъемника, буксировщика и транспортировщика.
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На протяжении последних десятилетий история эвакуаторов стремительно развивалась. Сегодня эта спецтехника представлена широчайшим спектром автомобилей. Множество компаний предлагает услуги по эвакуации машин – выбирайте любую и заказывайте. Достаточно обладать актуальной информацией, чтобы быстро найти нужную службу.
С момента изобретения все технические устройства проходят путь от примитивных агрегатов до прогрессивных механизмов. Не стали исключением и автомобили, в том числе эвакуаторы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Эта спецтехника в течение века прошла множество доработок, чтобы сегодня превратиться в мощные, высокопроизводительные машины. Они способны транспортировать все, начиная от небольшого дамского авто и заканчивая крупногабаритным грузовиком. Эвакуаторам подвластны любые дороги и расстояния.
Они приходят на помощь днем и ночью, независимо от сезона и погоды. Достаточно набрать номер телефона специальной службы, чтобы неисправная техника была доставлена к месту назначения.
Экскурс в историю
Современные эвакуаторы – это высокотехнологичные машины, наделенные обширным спектром функций. Но так было далеко не всегда. Буквально столетие назад никто даже не предполагал, что появится специальная техника для транспортировки неисправных автомобилей. Хотя для этого были все предпосылки.
Стремительное развитие автомобильной отрасли и быстрое увеличение количества техники на дорогах в начале ХХ века привело к необходимости создания транспорта, способного эвакуировать неисправные машины. Эту миссию взял на себя Эрнст Холмс, житель небольшого американского городка. Он три года трудился над созданием эвакуатора, дорабатывая и совершенствуя его.
Итогом его стараний стала передовая по тем временам машина, оборудованная лебедкой. Она прибывала к месту аварии или поломки и быстро доставляла неисправный автомобиль в нужное место. Когда первые эвакуаторы вышли на рынок, стало понятно, что эту технику ждет большое будущее.
Развитие отрасли
Дальнейшая эволюция эвакуаторов двигалась небывалыми темпами. Автомобильные компании соревновались друг с другом, демонстрируя все новые и новые образцы техники. Например, компанией Mercedes-Benz был представлен революционный вариант эвакуатора под названием «Голубое чудо». Эта автомобильная диковинка стала гибридом нескольких машин. Она сочетала в себе рабочие характеристики автоподъемника, буксировщика и транспортировщика.
Читайте также: Эксперт перечислил достоинства и недостатки местной покраски кузова
На протяжении последних десятилетий история эвакуаторов стремительно развивалась. Сегодня эта спецтехника представлена широчайшим спектром автомобилей. Множество компаний предлагает услуги по эвакуации машин – выбирайте любую и заказывайте. Достаточно обладать актуальной информацией, чтобы быстро найти нужную службу.
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