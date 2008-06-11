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Раздел: Авто  
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BMW X6 оснастили мотором на 750 лошадиных сил

BMW X6 оснастили мотором на 750 лошадиных сил Теперь автомобиль разгоняется до 300 км в час.

Тюнинг-ателье G-Power применило в 4,4-литровом твин-турбо V8 увеличенные нагнетатели и другую прошивку электронного блока управления. Благодаря модернизации двигатель автомобиля стал выдавать 750 сил, что значительно увеличило максимальную скорость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Тюнеры усовершенствовали 4,4-литровый твин-турбо мотор V8, который в заводской форме развивает 575 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В агрегате применили турбонагнетатели увеличенного объема, а также использовали другую выпускную систему и новую прошивку электронного блока управления мотором.

В результате восьмерка стала выдавать 750 сил и 980 Нм. Плюс ко всему, специалисты сняли электронный ограничитель максимальной скорости, благодаря чему кроссовер способен разгоняться до 300 км в час.

Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проходит за 11,5 секунды. Наконец, для BMW X6 M был разработан карбоновый задний диффузор, а также новый капот, обеспечивающий лучшее охлаждение моторного отсека.

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Кроме того, для кроссовера можно заказать 23-дюймовые легкосплавные колеса.

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 Теги: BMW X6, тюнинг

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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