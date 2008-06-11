Раздел: Авто
В Украине начали наносить пластиковую разметку
Такая разметка будет наноситься только на те дороги, где был выполнен капитальный ремонт.
Из городского бюджета Николаева выделят два миллиона гривен для нанесения дорожной разметки холодным пластиком. Об этом в ходе сессии городского совета рассказал мэр города Александр Сенкевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Во время презентации проекта о перераспределении бюджета города Николаева городской голова заявил, что на разметку дорог холодным пластиком предусмотрено два миллиона гривен. По словам мэра, такая разметка будет наноситься только на те дороги, где был выполнен капитальный ремонт.
“Нанесение дорожной разметки холодным пластиком – на это было предложено выделить два миллиона гривен. На дороги, которые капитально отремонтированы, предлагается нанести разметку и знаки линии холодным пластиком, которые останутся и не будут наноситься временной краской, что за три месяца изнашивается”, – сказал Сенкевич.
Читайте также: Украинский рынок могут покинуть некоторые новые автомобили
Напомним, в октябре 2016 года первую разметку холодным пластиком нанесли в Николаеве на Центральном проспекте и улице Садовой. Прослужить она должна была 3-5 лет, как было заявлено. Однако вскоре пластик начал облезать. Тогда директор Департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что разметка не слезла, а ее просто нужно помыть.
Из городского бюджета Николаева выделят два миллиона гривен для нанесения дорожной разметки холодным пластиком. Об этом в ходе сессии городского совета рассказал мэр города Александр Сенкевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Во время презентации проекта о перераспределении бюджета города Николаева городской голова заявил, что на разметку дорог холодным пластиком предусмотрено два миллиона гривен. По словам мэра, такая разметка будет наноситься только на те дороги, где был выполнен капитальный ремонт.
“Нанесение дорожной разметки холодным пластиком – на это было предложено выделить два миллиона гривен. На дороги, которые капитально отремонтированы, предлагается нанести разметку и знаки линии холодным пластиком, которые останутся и не будут наноситься временной краской, что за три месяца изнашивается”, – сказал Сенкевич.
Читайте также: Украинский рынок могут покинуть некоторые новые автомобили
Напомним, в октябре 2016 года первую разметку холодным пластиком нанесли в Николаеве на Центральном проспекте и улице Садовой. Прослужить она должна была 3-5 лет, как было заявлено. Однако вскоре пластик начал облезать. Тогда директор Департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что разметка не слезла, а ее просто нужно помыть.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
993
0
Оставьте свой комментарий