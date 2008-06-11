В Украине начали наносить пластиковую разметку

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Как считают эксперты, хорошая дорога не испортится ни в плюсовую, ни в минусовую температуру.

Президент во время интервью заявил о том, что уже в 2014 году правительство начнёт капитальный ремонт украинских дорог. Также Виктор Янукович обратил внимание на то, что ведомства уже начали собирать средства и все необходимые материалы. По словам главы государства, на данный момент проводятся работы по ремонту и строительству