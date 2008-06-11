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Даже самые современные дизельные двигатели вредные, - исследование
Даже те, что отвечают нормам Евро 6.
После фольксвагеновского дизельгейта большинство производителей приняли меры, чтобы обеспечить “чистое будущее” своим дизельным автомобилям. Однако последнее исследование показывает, что даже самые современные двигатели на тяжелом топливе выбрасывают в атмосферу значительно больше оксидов азота, чем разрешено нормами, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Независимая инициатива под названием The Real Urban Emissions (TRUE) провела исследование на более чем 370 000 автомобилях в Великобритании, Франции и других странах Европы. Во время испытаний TRUE, дизельные двигатели стандарта Евро 3, 4 и 5 показали крайне плохие результаты по выбросу вредных веществ, что и не удивительно. А вот тот факт, что почти все новые дизельные автомобили, классифицируемые по стандартам Евро 6, получили такой же рейтинг, означает, что они выбрасывают больше 180 мг/км оксида азота. Единственными автомобилями, которые получили немного лучшие оценки, оказались машины марки BMW.
Исследование TRUE демонстрирует наследство дизельгейта – десятки миллионов дизельных двигателей ежедневно производят токсичный смог, которым мы дышим.
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Однако, Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) отмечает, что уже со следующего года начинают действовать стандарты Евро 6d, а некоторые автомобили оборудованы соответствующими двигателями уже сейчас, поэтому ситуация имеет положительную тенденцию развития.
После фольксвагеновского дизельгейта большинство производителей приняли меры, чтобы обеспечить “чистое будущее” своим дизельным автомобилям. Однако последнее исследование показывает, что даже самые современные двигатели на тяжелом топливе выбрасывают в атмосферу значительно больше оксидов азота, чем разрешено нормами, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Независимая инициатива под названием The Real Urban Emissions (TRUE) провела исследование на более чем 370 000 автомобилях в Великобритании, Франции и других странах Европы. Во время испытаний TRUE, дизельные двигатели стандарта Евро 3, 4 и 5 показали крайне плохие результаты по выбросу вредных веществ, что и не удивительно. А вот тот факт, что почти все новые дизельные автомобили, классифицируемые по стандартам Евро 6, получили такой же рейтинг, означает, что они выбрасывают больше 180 мг/км оксида азота. Единственными автомобилями, которые получили немного лучшие оценки, оказались машины марки BMW.
Исследование TRUE демонстрирует наследство дизельгейта – десятки миллионов дизельных двигателей ежедневно производят токсичный смог, которым мы дышим.
Читайте также: В Украине растут продажи новых машин
Однако, Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) отмечает, что уже со следующего года начинают действовать стандарты Евро 6d, а некоторые автомобили оборудованы соответствующими двигателями уже сейчас, поэтому ситуация имеет положительную тенденцию развития.
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