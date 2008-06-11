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Раздел: Авто  
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Составлен список малоизвестных советских грузовиков

Составлен список малоизвестных советских грузовиковОткрывает список разработанный в Киеве грузовой автомобиль.

Во времена СССР большой удельный вес в автомобильной промышленности припадал на грузовики. Среди них есть и такие автомобили, о которых мало что известно широкому кругу наших сограждан.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Открывает список разработанный в Киеве грузовой автомобиль КМЗ-3 (который начал выпускаться в далеком 1960 году). При двигателе в 0,75 литра и мощности в 26 лошадиных сил, КМЗ-3 мог взять на борт полтонны груза.

Далее идет гигантский МАЗ 7907 с двенадцатью парами колес, приводимых в действие газовой турбиной в тандеме с электрической трансмиссией. Грузоподъемность такого транспортного средства составляла внушительные 150 тонн.

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В тройке также находится ЗИС 153 с двигателем в 110 лошадиных сил. Этот симбиоз грузовика и вездехода был выпущен всего в двух экземплярах.

Можно также отметить КрАЗ-256Б1-030, созданный специально для ликвидации чернобыльской аварии. Кабина имела свинцовую броню и режим фильтрации воздуха.
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 Теги: грузовик, список

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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