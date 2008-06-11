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Раздел: Авто  
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Toyota Crown поменяла статус с концепта на серийный автомобиль

Toyota Crown поменяла статус с концепта на серийный автомобильСедан новой генерации будет продаваться в двух вариантах.

Осенью 2017 года в Токио японский производитель продемонстрировал концепт, сейчас же представлена серийная модель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

Для Toyota Crown новое поколение стало уже пятнадцатым, кстати, новинка ничем не отличается от осеннего концепта, но в сравнении с предшественником ситуация совершенно иная. У «Короны» (crown в переводе с английского означает «корона»), впервые появились дополнительные окна в задних стойках, но сами размеры машины остались практически прежними: длина – 4 910 мм (+15 мм), ширина – 1 800 мм, высота – 1 455 мм, а размер колесной базы увеличился на 70 мм и равен теперь 2 920 мм.

Седан новой генерации все также будет продаваться в двух вариантах исполнения – Athlete (спортивное) и Royal (роскошное).

Toyota Crown построена на новой платформе GA-L, которая является одной из модификаций глобальной архитектуры TNGA. Передняя подвеска у модели двухрычажная, а задняя многорычажная, позаимствованная у Lexus GS. Спереди и сзади установлены пружины.

Инженерам в новом поколении автомобиля удалось снизить центр тяжести на 15 мм и выполнить практически идеальную развесовку по осям – 50:50. Настройка ездовых характеристик Crown осуществлялась на Нюрбургринге, а список режимов езды, помимо традиционных Normal и Sport, пополнился хардкорным Sport+.

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Базовая модель оснащается «турбочетверкой» 8AR-FTS объемом 2,0 литра, развивающей мощность 245 л.с. (+10 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Остальные версии комплектуются гибридной силовой установкой.
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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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