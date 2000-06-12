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Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 авто Volkswagen Golf

Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 авто Volkswagen Golf Теперь мужчина планирует разместить собранные машины в музее.

Австрийский трубочист Йозеф Юза продемонстрировал свою коллекцию автомобилей Volkswagen Golf, которая насчитывает 114 машин, в том числе очень редких экземпляров. Он планирует разместить ее в музей – открытие запланировано на весну следующего года в пригороде Вены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bagnet.

"Когда я впервые сел в Гольф, мне показалось, будто автомобиль создан специально для меня. Все было именно так, как мне нравится: посадка водителя, удовольствие от вождения, удобство каждодневного использования", – заявил Юза.

Сначала на работу Йозеф Юза ездил на фургончике Caddy, с семьей – на обычном "Гольфе", летом – на кабриолете, зимой – на модификации Country, а иногда выезжал на дороги и на "заряженном" GTI.

По его словам, у него был отдельный "Гольф" на все случаи жизни. Затем на одной из выставок олдтаймеров он увидел один из первых серийных экземпляров модели, и захотел себе такой же. С этого и началась его коллекция.

В коллекции Юзы можно встретить как обычные серийные VW Golf, так и редкие экземпляры. Например, у него есть "Гольфы", переделанные в мусоровоз, кемпер, самолетный трап, а также автомобиль из предсерийной партии со сдвигающимися дверями, 210-сильная полноприводная машина, выпущенная тиражом 71 экземпляр, и даже первый электрокар, построенный в 1981 году.

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Также в коллекции представлены роскошные, гоночные, раллийные и тюнингованные машины. Одной из особенностей коллекции является Golf с пробегом в миллион километров, который, по словам владельца, все еще находится в прекрасном состоянии.

Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 авто Volkswagen Golf
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 Теги: Австрия, коллекция, автомобили

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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