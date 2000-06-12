» » В Китае создали бюджетную альтернативу BMW X6
Раздел: Авто  
0

В Китае создали бюджетную альтернативу BMW X6

В Китае создали бюджетную альтернативу BMW X6 Мощность автомобиля составляет 197 лошадиных сил.

Bisu — так называется бюджетный бренд, который без малого два года назад учредили концерн BAIC и компания Yinxiang, производящая мототехнику. Под этой маркой уже выпускаются переднеприводные кроссоверы T3 и T5, а теперь появилась первая информация о третьем «паркетнике» молодого бренда — T7, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Это купейный кроссовер, разделивший агрегатную базу с недавно представленной пародией на Lamborghini Urus — Hyosow C60. У машин даже идентичные габариты — 4,82 м в длину, 1,91 м ширины и колесная база, растянувшаяся на 2,81 м. На фоне остальных моделей Bisu новичок отличается залихватской внешностью с рельефными подштамповками по бортам и «раздутыми» колесными арками, вмещающими 20-дюймовые «катки».

Из особенностей интерьера T7 — отдельно стоящий 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, виртуальная панель приборов и передние сиденья с развитой поддержкой и вентиляцией. Также в списке оснащения — двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, люк в крыше и кнопка запуска двигателя.

Силовой агрегат кроссовера — тот же, что и у C60: двухлитровая турбо-«четверка», настроенная на отдачу 197 лошадиных сил, 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». При этом для китайской новинки предусмотрен и подключаемый полный привод.

Читайте также: Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 авто Volkswagen Golf

Продажи T7 на местном рынке начнутся в августе. По слухам, стоимость базовой версии кроссовера составит около 20 000 долларов в пересчете.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, Bisu, Х6

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     202
     0

Похожие новости по теме

Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 авто Volkswagen Golf Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 авто Volkswagen Golf

Теперь мужчина планирует разместить собранные машины в музее.

У Lamborghini Urus появился дешёвый китайский аналог У Lamborghini Urus появился дешёвый китайский аналог

Данных о новинке пока немного.

В Китае показали первые фото дешевой альтернативы BMW X4 В Китае показали первые фото дешевой альтернативы BMW X4

Автомобиль оснащен 197-сильным турбомотором.

В Сети появились В Сети появились "живые" фото нового китайского купе-кроссовера

В Поднебесной развивается мода на купе-кроссоверы, поэтому все больше местных автопроизводителей выводят на рынок совершенно новые модели

Стартовали российские продажи кроссовера Volkswagen Tiguan Sport Стартовали российские продажи кроссовера Volkswagen Tiguan Sport

Для Tiguan Sport доступны новый климат-контроль, круиз-контроль, биксеноновые адаптивные фары и светодиодные ходовые огни.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх