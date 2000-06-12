Раздел: Авто
В Китае создали бюджетную альтернативу BMW X6
Мощность автомобиля составляет 197 лошадиных сил.
Bisu — так называется бюджетный бренд, который без малого два года назад учредили концерн BAIC и компания Yinxiang, производящая мототехнику. Под этой маркой уже выпускаются переднеприводные кроссоверы T3 и T5, а теперь появилась первая информация о третьем «паркетнике» молодого бренда — T7, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Это купейный кроссовер, разделивший агрегатную базу с недавно представленной пародией на Lamborghini Urus — Hyosow C60. У машин даже идентичные габариты — 4,82 м в длину, 1,91 м ширины и колесная база, растянувшаяся на 2,81 м. На фоне остальных моделей Bisu новичок отличается залихватской внешностью с рельефными подштамповками по бортам и «раздутыми» колесными арками, вмещающими 20-дюймовые «катки».
Из особенностей интерьера T7 — отдельно стоящий 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, виртуальная панель приборов и передние сиденья с развитой поддержкой и вентиляцией. Также в списке оснащения — двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, люк в крыше и кнопка запуска двигателя.
Силовой агрегат кроссовера — тот же, что и у C60: двухлитровая турбо-«четверка», настроенная на отдачу 197 лошадиных сил, 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». При этом для китайской новинки предусмотрен и подключаемый полный привод.
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Продажи T7 на местном рынке начнутся в августе. По слухам, стоимость базовой версии кроссовера составит около 20 000 долларов в пересчете.
Bisu — так называется бюджетный бренд, который без малого два года назад учредили концерн BAIC и компания Yinxiang, производящая мототехнику. Под этой маркой уже выпускаются переднеприводные кроссоверы T3 и T5, а теперь появилась первая информация о третьем «паркетнике» молодого бренда — T7, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Это купейный кроссовер, разделивший агрегатную базу с недавно представленной пародией на Lamborghini Urus — Hyosow C60. У машин даже идентичные габариты — 4,82 м в длину, 1,91 м ширины и колесная база, растянувшаяся на 2,81 м. На фоне остальных моделей Bisu новичок отличается залихватской внешностью с рельефными подштамповками по бортам и «раздутыми» колесными арками, вмещающими 20-дюймовые «катки».
Из особенностей интерьера T7 — отдельно стоящий 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, виртуальная панель приборов и передние сиденья с развитой поддержкой и вентиляцией. Также в списке оснащения — двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, люк в крыше и кнопка запуска двигателя.
Силовой агрегат кроссовера — тот же, что и у C60: двухлитровая турбо-«четверка», настроенная на отдачу 197 лошадиных сил, 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». При этом для китайской новинки предусмотрен и подключаемый полный привод.
Читайте также: Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 авто Volkswagen Golf
Продажи T7 на местном рынке начнутся в августе. По слухам, стоимость базовой версии кроссовера составит около 20 000 долларов в пересчете.
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