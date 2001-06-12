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Раздел: Авто  
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Возрождение легенд: Alfa Romeo восстановит производство знаменитых моделей

Возрождение легенд: Alfa Romeo восстановит производство знаменитых моделей Спорткары GTV и 8C будут модернизированы и снова выпущены на рынок.

Компания Alfa Romeo к концу 2022 года выпустит на рынок семь новых моделей, из которых две – спорткары. Одним из этих автомобилей станет 600-сильный суперкар, который получит легендарное имя GTV, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Alfa Romeo GTV будет представлять собой четырехместное полноприводное спорткупе с электромотором, который сможет помогать автомобилю при ускорении. Информации о новинке пока мало, но в компании уточнили, что распределение массы по осям будет идеальным – 50:50.

Вторым спорткаром «Альфы» окажется суперкар 8С. Это будет 700-сильный гибридный суперкар с карбоновым шасси, установленным посередине твин-турбо двигателем и электромотором на передней оси. С нуля до ста километров в час такой автомобиль сможет ускоряться менее чем за три секунды.

Помимо этого, итальянский производитель намерен заменить все дизели гибридными силовыми установками, включая агрегаты с возможностью подзарядки от бытовой электросети. При этом каждая модель «Альфы» получит электрифицированную модификацию.

В будущем у машин марки также появятся системы автономного управления: второго (не позволяет водителю надолго отвлекаться от управления, разрешая лишь ненадолго снимать руки с руля) и третьего уровня автономности (электроника полностью заведует управлением на магистралях и шоссе).

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Продажи автомобилей в мире «Альфа» планирует увеличить до 400 тысяч машин в год.
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 Теги: Alfa Romeo, новинки

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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