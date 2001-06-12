Раздел: Авто
BMW показала интересную модель M760Li, отправленную в ОАЭ
Автомобиль отличается роскошным салоном и высокими характеристиками.
Крупнейший в мире дилерский центр баварского бренда BMW расположенный в Абу-Даби получил очередную и потрясающую модель M760Li, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На это раз и без того роскошная модель получила двигатель V12 и краску Boston Green, которая является, пожалуй, лучшей из комбинаций представленной дилером.
Излишне говорить, что этот M760Li является далеко не обычной моделью, так как он оснащён рядом дополнительных настроек. К ним относиться спортивный пакет "M" с агрессивными бамперами, небольшим спойлером в стиле Alpina и набором двухцветных 21-дюймовых колесных дисков с шинами Pirelli, а несколько сдержанных серебристых деталей придают приятный акцент.
Интерьер также получил стильные кожаные сиденья с белыми вставками, а приборная панель настоящее дерево. У BMW M760Li есть буквально все навороты которые вы можете себе представить, включая панорамную крышу, электрическое регулируемое и подогреваемое рулевое колесо.
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Под капотом установлен 6,6-литровый двигатель БиТурбо, мощностью 610 лошадиных сил соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также системой с полным приводом xDrive, способную ускорить 2,26-тонный флагман менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость ограничена в 305 километров в час.
Крупнейший в мире дилерский центр баварского бренда BMW расположенный в Абу-Даби получил очередную и потрясающую модель M760Li, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На это раз и без того роскошная модель получила двигатель V12 и краску Boston Green, которая является, пожалуй, лучшей из комбинаций представленной дилером.
Излишне говорить, что этот M760Li является далеко не обычной моделью, так как он оснащён рядом дополнительных настроек. К ним относиться спортивный пакет "M" с агрессивными бамперами, небольшим спойлером в стиле Alpina и набором двухцветных 21-дюймовых колесных дисков с шинами Pirelli, а несколько сдержанных серебристых деталей придают приятный акцент.
Интерьер также получил стильные кожаные сиденья с белыми вставками, а приборная панель настоящее дерево. У BMW M760Li есть буквально все навороты которые вы можете себе представить, включая панорамную крышу, электрическое регулируемое и подогреваемое рулевое колесо.
Читайте также: В Китае создали бюджетную альтернативу BMW X6
Под капотом установлен 6,6-литровый двигатель БиТурбо, мощностью 610 лошадиных сил соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также системой с полным приводом xDrive, способную ускорить 2,26-тонный флагман менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость ограничена в 305 километров в час.
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