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Раздел: Авто  
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BMW показала интересную модель M760Li, отправленную в ОАЭ

BMW показала интересную модель M760Li, отправленную в ОАЭ Автомобиль отличается роскошным салоном и высокими характеристиками.

Крупнейший в мире дилерский центр баварского бренда BMW расположенный в Абу-Даби получил очередную и потрясающую модель M760Li, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На это раз и без того роскошная модель получила двигатель V12 и краску Boston Green, которая является, пожалуй, лучшей из комбинаций представленной дилером.

Излишне говорить, что этот M760Li является далеко не обычной моделью, так как он оснащён рядом дополнительных настроек. К ним относиться спортивный пакет "M" с агрессивными бамперами, небольшим спойлером в стиле Alpina и набором двухцветных 21-дюймовых колесных дисков с шинами Pirelli, а несколько сдержанных серебристых деталей придают приятный акцент.

Интерьер также получил стильные кожаные сиденья с белыми вставками, а приборная панель настоящее дерево. У BMW M760Li есть буквально все навороты которые вы можете себе представить, включая панорамную крышу, электрическое регулируемое и подогреваемое рулевое колесо.

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Под капотом установлен 6,6-литровый двигатель БиТурбо, мощностью 610 лошадиных сил соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также системой с полным приводом xDrive, способную ускорить 2,26-тонный флагман менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость ограничена в 305 километров в час.

BMW показала интересную модель M760Li, отправленную в ОАЭ
BMW показала интересную модель M760Li, отправленную в ОАЭ
BMW показала интересную модель M760Li, отправленную в ОАЭ
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 Теги: BMW, M760Li, Абу-Даби

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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