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Раздел: Авто  
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Volvo поделилась глобальными планами до 2025 года

Volvo поделилась глобальными планами до 2025 года Компания откажется от дизельных авто и будет производить больше электромобилей.

Шведские машиностроители разработали новый план развития компании Volvo Cars. В его рамках производитель нарастит количество электрических и автопилотируемых моделей, а также выйдет за рамки обычного автопроизводителя, заявив о себе на рынке услуг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Новый план Volvo Cars уже к 2025 предполагает наращивание количества электрических моделей компании до 50%. На фоне этого шведы рассматривают полный отказ от дизельных автомобилей в своей линейке.

Также новая стратегия предусматривает оснащение не менее 30% моделей Volvo Cars системами автопилотирования. Кроме того, порядка 50% машин шведов будет доступно по подписке. Расширенный модельный ряд, как полагает производитель, поможет ему выйти на новый уровень сотрудничество с операторами каршеринга и другими участниками рынка краткосрочной аренды автотранспорта.

В целом, руководство Volvo Cars надеется, что Volvo Cars с новым планом компания сможет добиться повышения эффективности взаимодействия с потребителем. Производитель будет развиваться в сфере подключенных автомобилей и клиентских платформ.

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Кроме того, Volvo Cars собирается стать больше, чем производителем премиального транспорта, и выйти на рынок потребительских услуг как его полноценный игрок.
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 Теги: Volvo, электромобили

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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