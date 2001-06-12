Эти машины лучше всего подходят для новичков

Названы три лучших модели авто для начинающих водителей.



Специалисты советуют такой категории автомобилистов выбирать надежный и недорогой транспорт с пробегом, сообщает



Так, первое место рейтинга отдали седану FIAT Albea, выпускавшемуся до осени 2011 года. У автомобиля 1,4-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 77 лошадиных сил и механическая коробка передач. На 100 километров пути авто тратит 6,2 литров топлива (по трассе - 5,6 литров).



На второй строчке значится Honda Civiс (седан и хэтчбек). В авто 1,6-литровый 110-сильный мотор. По городу машина расходует 11 литров топлива, по трассе - 6,9.



Тройку лидеров среди машин для новичков замыкает седан Ford Mondeo. У него 125-сильный мотор объемом 1,8 литра и «механика». На 100 км по городу идет 11,4 литров бензина, по трассе - 5,7.



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Ранее эксперты составили рейтинг автомобилей, доставляющих своим владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации. Список возглавил седан Hyundai Accent (Solaris). Далее следуют кроссовер Chevrolet Equinox и Toyota Corollа. Кроме них в первую пятерку вошли Honda Civic и Honda-CR-V. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Специалисты советуют такой категории автомобилистов выбирать надежный и недорогой транспорт с пробегом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоТему Так, первое место рейтинга отдали седану FIAT Albea, выпускавшемуся до осени 2011 года. У автомобиля 1,4-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 77 лошадиных сил и механическая коробка передач. На 100 километров пути авто тратит 6,2 литров топлива (по трассе - 5,6 литров).На второй строчке значится Honda Civiс (седан и хэтчбек). В авто 1,6-литровый 110-сильный мотор. По городу машина расходует 11 литров топлива, по трассе - 6,9.Тройку лидеров среди машин для новичков замыкает седан Ford Mondeo. У него 125-сильный мотор объемом 1,8 литра и «механика». На 100 км по городу идет 11,4 литров бензина, по трассе - 5,7.Ранее эксперты составили рейтинг автомобилей, доставляющих своим владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации. Список возглавил седан Hyundai Accent (Solaris). Далее следуют кроссовер Chevrolet Equinox и Toyota Corollа. Кроме них в первую пятерку вошли Honda Civic и Honda-CR-V.



