Раздел: Авто
Стали известны самые популярные двигатели среди украинцев
Большинство автомобилей, которые составили первичный рынок первых пяти месяцев 2018 года, были оборудованы дизельными двигателями.
Подавляющее большинство украинцев выбрали дизельный двигатель, но доля авто оборудованных ГБО выросла, так же как и количество гибридов и авто с электроприводом. Спрос на бензиновые авто не такой впечатляющий.
Украинский автопарк с января по май текущего года пополнился 65,9 тыс. легковых авто, из которых 33 тыс. были новые машины, а 32,9 тыс. – импортированные автомобили с пробегом, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Большинство автомобилей, которые составили первичный рынок первых пяти месяцев 2018 года, были оборудованы дизельными двигателями. Их доля на рынке составляла 49 процентов. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, эта доля уменьшилась на 6%. Самым популярным дизельным автомобилем стала модель Renault Megane, которую выбрали 3608 украинцев.
Бензиновые автомобили охватили 42% всех первичных регистраций отчетного периода, что на 4 процента больше чем годом ранее. Бестселлером среди бензиновых легковушек стал автомобиль Toyota Camry, предпочтение которому отдали 1433 автомобилиста.
Около 5% реализуемых на украинском рынке автомобилей были оснащены газобаллонным оборудованием. Год назад их доля на рынке составляла 4 процента.
Чаще других ГБО фиксировалось на автомобилях модели Hyundai Tucson – 199 шт.
Рыночная доля электромобилей составила чуть более 2 процентов, незначительно прибавив к прошлогоднему показателю.
Среди автомобилей, работающих исключительно на электротяге, самым популярным в Украине остается NissanLeaf, владельцами которого стали 984 чел.
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Остальная часть рынка принадлежала гибридным автомобилям, фаворитом среди которых стала Toyota RAV-4, в ее зачете 395 регистрационных номеров за пять месяцев.
Подавляющее большинство украинцев выбрали дизельный двигатель, но доля авто оборудованных ГБО выросла, так же как и количество гибридов и авто с электроприводом. Спрос на бензиновые авто не такой впечатляющий.
Украинский автопарк с января по май текущего года пополнился 65,9 тыс. легковых авто, из которых 33 тыс. были новые машины, а 32,9 тыс. – импортированные автомобили с пробегом, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Большинство автомобилей, которые составили первичный рынок первых пяти месяцев 2018 года, были оборудованы дизельными двигателями. Их доля на рынке составляла 49 процентов. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, эта доля уменьшилась на 6%. Самым популярным дизельным автомобилем стала модель Renault Megane, которую выбрали 3608 украинцев.
Бензиновые автомобили охватили 42% всех первичных регистраций отчетного периода, что на 4 процента больше чем годом ранее. Бестселлером среди бензиновых легковушек стал автомобиль Toyota Camry, предпочтение которому отдали 1433 автомобилиста.
Около 5% реализуемых на украинском рынке автомобилей были оснащены газобаллонным оборудованием. Год назад их доля на рынке составляла 4 процента.
Чаще других ГБО фиксировалось на автомобилях модели Hyundai Tucson – 199 шт.
Рыночная доля электромобилей составила чуть более 2 процентов, незначительно прибавив к прошлогоднему показателю.
Среди автомобилей, работающих исключительно на электротяге, самым популярным в Украине остается NissanLeaf, владельцами которого стали 984 чел.
Читайте также: Mercedes-Benz GLE сняли без камуфляжа
Остальная часть рынка принадлежала гибридным автомобилям, фаворитом среди которых стала Toyota RAV-4, в ее зачете 395 регистрационных номеров за пять месяцев.
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