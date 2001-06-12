Раздел: Авто
GMC Yukon получил новое исполнение
Обновлённые конфигурации доступны как в полноприводном, так и в переднеприводном исполнении.
Американский внедорожник получил новый стилистический пакет, а также оригинальное опциональное улучшение для производительности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DAILY-MOTOR.
Напомним, что автомобиль GMC Yukon является полноразмерным внедорожником. Теперь машина доступна в новой версии. В стандартной модификации новинка будет оснащена дисками на двадцать два дюйма серебристого цвета с карбоновыми вставками, а также вспомогательными подножками с глянцевым покрытием и оригинальной радиаторной решёткой, которая получила хромовые элементы премиального образца. Кроме того, противотуманки получили изысканное обрамление, а на крыше появились черные рейлинги, как раз под стать черным молдингам.
В улучшенную версию автомобиля войдёт мотор объёмом в 6.3 литра, мощность которого доходит до четырёхсот двадцати лошадиных сил. Работать силовая установка будет вместе с автоматической коробкой передач на десять ступеней.
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Стоимость новой версии пока что держится в тайне, а в продажу автомобили должны поступить уже в конце текущего лета.
Американский внедорожник получил новый стилистический пакет, а также оригинальное опциональное улучшение для производительности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DAILY-MOTOR.
Напомним, что автомобиль GMC Yukon является полноразмерным внедорожником. Теперь машина доступна в новой версии. В стандартной модификации новинка будет оснащена дисками на двадцать два дюйма серебристого цвета с карбоновыми вставками, а также вспомогательными подножками с глянцевым покрытием и оригинальной радиаторной решёткой, которая получила хромовые элементы премиального образца. Кроме того, противотуманки получили изысканное обрамление, а на крыше появились черные рейлинги, как раз под стать черным молдингам.
В улучшенную версию автомобиля войдёт мотор объёмом в 6.3 литра, мощность которого доходит до четырёхсот двадцати лошадиных сил. Работать силовая установка будет вместе с автоматической коробкой передач на десять ступеней.
Читайте также: Первые фото "заряженного" GMC Yukon Denali "слили" в Сеть
Стоимость новой версии пока что держится в тайне, а в продажу автомобили должны поступить уже в конце текущего лета.
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