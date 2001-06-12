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Раздел: Авто  
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В Китае показали бюджетную копию BMW X6

В Китае показали бюджетную копию BMW X6Автомобиль выглядит похоже, и к тому же очень дешевый.

Китайский автопром широко известен своей страстью к постройке дешевых клонов престижных европейских, японских и американских автомобилей. Например бренд Bisu, который 2 года назад создали гигант BAIC и компания Yinxiang выпустил кроссовер Т7, который во многом напоминает BMW X6.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.

В данном случае речь идет не о точной копии — лицо у машины свое. Но в профиль — очень похоже. Пропорции кузова срисованы идеально.

Самое интересное то, что Bisu T7 делит платформу с другим кроссовером — Hyosow C60. И пусть само название вам ничего не скажет, мы напомним — это клон самого Lamborghini Urus! Вот такая платформа для подделок получилась.

Техника у машин очень даже ничего: двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с., 6-ступенчатая механика или 8-диапазонный автомат и версии с подключаемым полным приводом.

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Кроме того, машина выделяется очень современным интерьером: 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, виртуальная панель приборов и передние сиденья с развитой поддержкой и вентиляцией.

Стоимость базовой версии на родине машины составит около 20 000 долларов.
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 Теги: BMW X6, Китай, копия

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Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
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