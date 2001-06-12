Раздел: Авто
В Китае показали бюджетную копию BMW X6
Автомобиль выглядит похоже, и к тому же очень дешевый.
Китайский автопром широко известен своей страстью к постройке дешевых клонов престижных европейских, японских и американских автомобилей. Например бренд Bisu, который 2 года назад создали гигант BAIC и компания Yinxiang выпустил кроссовер Т7, который во многом напоминает BMW X6.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
В данном случае речь идет не о точной копии — лицо у машины свое. Но в профиль — очень похоже. Пропорции кузова срисованы идеально.
Самое интересное то, что Bisu T7 делит платформу с другим кроссовером — Hyosow C60. И пусть само название вам ничего не скажет, мы напомним — это клон самого Lamborghini Urus! Вот такая платформа для подделок получилась.
Техника у машин очень даже ничего: двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с., 6-ступенчатая механика или 8-диапазонный автомат и версии с подключаемым полным приводом.
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Кроме того, машина выделяется очень современным интерьером: 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, виртуальная панель приборов и передние сиденья с развитой поддержкой и вентиляцией.
Стоимость базовой версии на родине машины составит около 20 000 долларов.
Китайский автопром широко известен своей страстью к постройке дешевых клонов престижных европейских, японских и американских автомобилей. Например бренд Bisu, который 2 года назад создали гигант BAIC и компания Yinxiang выпустил кроссовер Т7, который во многом напоминает BMW X6.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
В данном случае речь идет не о точной копии — лицо у машины свое. Но в профиль — очень похоже. Пропорции кузова срисованы идеально.
Самое интересное то, что Bisu T7 делит платформу с другим кроссовером — Hyosow C60. И пусть само название вам ничего не скажет, мы напомним — это клон самого Lamborghini Urus! Вот такая платформа для подделок получилась.
Техника у машин очень даже ничего: двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с., 6-ступенчатая механика или 8-диапазонный автомат и версии с подключаемым полным приводом.
Читайте также: В Китае разработали копию Audi Q3
Кроме того, машина выделяется очень современным интерьером: 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, виртуальная панель приборов и передние сиденья с развитой поддержкой и вентиляцией.
Стоимость базовой версии на родине машины составит около 20 000 долларов.
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