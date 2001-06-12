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Раздел: Авто  
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Компания Porsche представит новый 911-й

Компания Porsche представит новый 911-йСтарт продаж намечен на начало следующего года.

Инсайдеры сообщают, что спорткар нового поколения станет ещё более мощным, крупным и технологичным, чем его предшественник. А публичная премьера этой новинки должна состоятся уже в конце осени в рамках лосанджелесского автосалона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DAILY-MOTOR.

Изначально в продажу должны поступить только заднеприводные модификации, а все остальные будут выходить на протяжении следующих месяцев. Выход Porsche Turbo должен состояться примерно через год, а под его капотом будет установлен мотор с отдачей в шестьсот лошадиных сил.

Если верить источнику, то увеличение мощности на двадцать лошадей вместе с продвинутыми показателями аэродинамики и улучшенной трансмиссией помогут новинке разгоняться до первой сотни менее, чем за три секунды.

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При этом, максимальная скорость движения составит триста тридцать километров в час. Кроме того, ходят слухи, что спорткар будет выпущен на принципиально новой платформе с уменьшенным весом. В салоне же появится цифровая приборная доска, сенсорный блок управления мультимедиа, а также восхитительная отделка.
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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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