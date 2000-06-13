Раздел: Авто
Sandero Stepway получил новую версию
Sandero Stepway был доступен с парой моторов.
Семейство кросс-хэтчбек Dacia на европейском рынке пополнилось новым исполнением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Производитель подготовил для модели Dacia Sandero Stepway новую базовую версию Urban. Под капотом такого хэтча располагается трехцилиндровый мотор SCe мощностью 75 л.с. Ценник такого автомобиля составил 10,5 тысячи евро.
Ранее европейцам Sandero Stepway был доступен с парой моторов: бензиновым трехцилиндровым турбомотором объемом 0,9 литра мощностью 90 л.с. и полуторалитровым дизелем dCi аналогичной мощности. Литровый трехцилиндровый двигатель был доступен только обычному Sandero.
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Появление новой версии сделало модель доступнее на 2 220 евро, поскольку минимальная цена Sandero Stepway с 90-сильным бензиновым турбомотором и механической коробкой передач составляет 12 720 евро.
Семейство кросс-хэтчбек Dacia на европейском рынке пополнилось новым исполнением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Производитель подготовил для модели Dacia Sandero Stepway новую базовую версию Urban. Под капотом такого хэтча располагается трехцилиндровый мотор SCe мощностью 75 л.с. Ценник такого автомобиля составил 10,5 тысячи евро.
Ранее европейцам Sandero Stepway был доступен с парой моторов: бензиновым трехцилиндровым турбомотором объемом 0,9 литра мощностью 90 л.с. и полуторалитровым дизелем dCi аналогичной мощности. Литровый трехцилиндровый двигатель был доступен только обычному Sandero.
Читайте также: Toyota Land Cruiser Prado получил новую топовую версию
Появление новой версии сделало модель доступнее на 2 220 евро, поскольку минимальная цена Sandero Stepway с 90-сильным бензиновым турбомотором и механической коробкой передач составляет 12 720 евро.
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