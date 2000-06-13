Раздел: Авто
Эксперт рассказал, как уберечь машину от угона
Главное правило - всегда сохранять бдительность.
Преступники всегда находятся начеку, и постоянно выискиваю возможность для совершения очередного преступления. Они стараются использовать элемент неожиданности в своих интересах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vitamarg.
Не дайте им шанса сделать вас очередной жертвой. Всегда будьте в курсе своего окружения. Помните: профилактика является ключом к безопасности.
Если у вас есть автомобиль, то конечно же вы переживаете не только о том, чтобы не попасть в аварию, но и чтобы его не украли.
Вот несколько советов, которые помогут уменьшить риск угона.
1. Желательно припарковать автомобиль в людном месте. Таким образом, вы сможете рассчитывать на помощь проходящих мимо людей. Старайтесь реже парковать автомобиль в изолированных местах.
2. Старайтесь избегать оставлять в машине ценные вещи, такие как сумки, ноутбуки и мобильные телефоны. Если вы не можете взять ценные вещи с собой, лучше заприте их багажнике.
3. Паркуйтесь в хорошо освещенных местах. Старайтесь избегать затемненных мест, потому что там могут скрываться преступники.
4. Также старайтесь не парковать машину возле растительности с густой листвой. Преступники могут вас поджидать и в этом месте.
Что делать, приближаясь к автомобилю?
1. Когда вы направляетесь к автомобилю, лучше держать ключи прочно в руке. Не стоит играть с ключами — это может привлечь нежелательное внимание.
2. Всегда обращайте внимание на свое окружение.
3. Если вы заметили подозрительного человека возле вашего автомобиля, продолжайте идти дальше, не останавливаясь. Как только незнакомец отойдет от вашего авто — можете к нему вернуться.
4. Если вы заметили, что за вами следует кто-то, старайтесь не направляться в сторону автомобиля, направляйтесь в людное место.
5. Будьте осторожны с людьми, торгующими вещами на улице, либо предлагающими листовки и брошюры. Человек может оказаться потенциальным преступником. Желательно не общаться с незнакомыми людьми через открытое окно.
Что делать, если вы внутри автомобиля?
1. Всегда запирайте двери и окна, находясь внутри автомобиля.
2. Старайтесь избегать нанесения макияжа, совершать звонки или печатать сообщения, находясь внутри припаркованного автомобиля. Занимаясь подобными вещами, вы можете не заметить подозрительных действий, происходящих рядом с машиной.
3. Старайтесь не парковать машину впритык, чтобы в случае непредвиденной ситуации совершить удачный маневр, который поможет вам спокойно покинуть место парковки.
4. Если вы являетесь новичком в вождении, и в ваш автомобиль врезается другой, старайтесь не покидать салона автомобиля, просигнальте другому водителю, чтобы он сообщил в полицейский участок об аварии.
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5. Если вы находитесь за рулем, при этом наблюдая незнакомца рядом с разбитой машиной, не желательно покидать свою машину. Но вы можете позвонить в полицию и сообщить о происшествии, либо же остановиться на обочине, чтобы предоставить помощь.
Преступники всегда находятся начеку, и постоянно выискиваю возможность для совершения очередного преступления. Они стараются использовать элемент неожиданности в своих интересах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vitamarg.
Не дайте им шанса сделать вас очередной жертвой. Всегда будьте в курсе своего окружения. Помните: профилактика является ключом к безопасности.
Если у вас есть автомобиль, то конечно же вы переживаете не только о том, чтобы не попасть в аварию, но и чтобы его не украли.
Вот несколько советов, которые помогут уменьшить риск угона.
1. Желательно припарковать автомобиль в людном месте. Таким образом, вы сможете рассчитывать на помощь проходящих мимо людей. Старайтесь реже парковать автомобиль в изолированных местах.
2. Старайтесь избегать оставлять в машине ценные вещи, такие как сумки, ноутбуки и мобильные телефоны. Если вы не можете взять ценные вещи с собой, лучше заприте их багажнике.
3. Паркуйтесь в хорошо освещенных местах. Старайтесь избегать затемненных мест, потому что там могут скрываться преступники.
4. Также старайтесь не парковать машину возле растительности с густой листвой. Преступники могут вас поджидать и в этом месте.
Что делать, приближаясь к автомобилю?
1. Когда вы направляетесь к автомобилю, лучше держать ключи прочно в руке. Не стоит играть с ключами — это может привлечь нежелательное внимание.
2. Всегда обращайте внимание на свое окружение.
3. Если вы заметили подозрительного человека возле вашего автомобиля, продолжайте идти дальше, не останавливаясь. Как только незнакомец отойдет от вашего авто — можете к нему вернуться.
4. Если вы заметили, что за вами следует кто-то, старайтесь не направляться в сторону автомобиля, направляйтесь в людное место.
5. Будьте осторожны с людьми, торгующими вещами на улице, либо предлагающими листовки и брошюры. Человек может оказаться потенциальным преступником. Желательно не общаться с незнакомыми людьми через открытое окно.
Что делать, если вы внутри автомобиля?
1. Всегда запирайте двери и окна, находясь внутри автомобиля.
2. Старайтесь избегать нанесения макияжа, совершать звонки или печатать сообщения, находясь внутри припаркованного автомобиля. Занимаясь подобными вещами, вы можете не заметить подозрительных действий, происходящих рядом с машиной.
3. Старайтесь не парковать машину впритык, чтобы в случае непредвиденной ситуации совершить удачный маневр, который поможет вам спокойно покинуть место парковки.
4. Если вы являетесь новичком в вождении, и в ваш автомобиль врезается другой, старайтесь не покидать салона автомобиля, просигнальте другому водителю, чтобы он сообщил в полицейский участок об аварии.
Читайте также: Эти машины лучше всего подходят для новичков
5. Если вы находитесь за рулем, при этом наблюдая незнакомца рядом с разбитой машиной, не желательно покидать свою машину. Но вы можете позвонить в полицию и сообщить о происшествии, либо же остановиться на обочине, чтобы предоставить помощь.
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