Раздел: Авто
В Азербайджане начали выпускать первый автомобиль собственного производства
Машина получила название Khazar.
Продажи первого азербайджанского авто стартуют 11 июня. Первая партия состоит из 100 машин, из которых 40 отправится по госучреждениям, оформившим предзаказ. Новая модель соответствует классу Евро-5, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Транспортное средство Khazar производится на Нефтчалинском автозаводе. Договор о постройке производственных мощностей был заключен в конце лета 2016 года иранской фирмой Iran Khodro и местной Azeurocar.
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Первые экземпляры будут предлагаться покупателям за 16 и 18 тысяч манатов, но со временем производитель намерен уменьшить ценник до 14 тысяч манатов.
Продажи первого азербайджанского авто стартуют 11 июня. Первая партия состоит из 100 машин, из которых 40 отправится по госучреждениям, оформившим предзаказ. Новая модель соответствует классу Евро-5, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Транспортное средство Khazar производится на Нефтчалинском автозаводе. Договор о постройке производственных мощностей был заключен в конце лета 2016 года иранской фирмой Iran Khodro и местной Azeurocar.
Читайте также: Этот бензиновый автомобиль имеет наибольшие продажи в Украине с начала года
Первые экземпляры будут предлагаться покупателям за 16 и 18 тысяч манатов, но со временем производитель намерен уменьшить ценник до 14 тысяч манатов.
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