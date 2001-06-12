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Раздел: Авто  
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В Киеве появился Bentley непривычного цвета

В Киеве появился Bentley непривычного цвета Купе Bentley Continental GT покрасили в желтый цвет.

Некоторым покупателям премиальных автомобилей недостаточно просто одного факта, что их автомобиль достаточно эксклюзивен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Хочется выделиться еще больше. Они прибегают к помощи тюнинг-ателье, которые делают обвес или особую покраску, как в этом случае.

В центре столице засняли ярко-желтый Bentley Continental GT. Смотрится машина в таком цвете очень необычно, но, в принципе, такой облик отторжения не вызывает — даже симпатично.

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Хотя часть аристократичности теряется.
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 Теги: Киев, Bentley

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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