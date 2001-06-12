Раздел: Авто
В Киеве появился Bentley непривычного цвета
Купе Bentley Continental GT покрасили в желтый цвет.
Некоторым покупателям премиальных автомобилей недостаточно просто одного факта, что их автомобиль достаточно эксклюзивен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Хочется выделиться еще больше. Они прибегают к помощи тюнинг-ателье, которые делают обвес или особую покраску, как в этом случае.
В центре столице засняли ярко-желтый Bentley Continental GT. Смотрится машина в таком цвете очень необычно, но, в принципе, такой облик отторжения не вызывает — даже симпатично.
Читайте также: В Азербайджане начали выпускать первый автомобиль собственного производства
Хотя часть аристократичности теряется.
Некоторым покупателям премиальных автомобилей недостаточно просто одного факта, что их автомобиль достаточно эксклюзивен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Хочется выделиться еще больше. Они прибегают к помощи тюнинг-ателье, которые делают обвес или особую покраску, как в этом случае.
В центре столице засняли ярко-желтый Bentley Continental GT. Смотрится машина в таком цвете очень необычно, но, в принципе, такой облик отторжения не вызывает — даже симпатично.
Читайте также: В Азербайджане начали выпускать первый автомобиль собственного производства
Хотя часть аристократичности теряется.
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