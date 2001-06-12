Раздел: Авто
Опубликованы изображения концепта кросс-купе Mercedes-Maybach
Он носит название Mercedes-Maybach Vision Crossover Concept.
Совсем мало времени прошло после презентации кроссовера в облике седана под названием Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept, а перед нами уже следующий впечатляющий концепт от Daimler, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Он носит название Mercedes-Maybach Vision Crossover Concept и создан дизайнером Донгвон Ли. На изображениях дается краткое объяснение, похожее на техническое задание для художника: создать концепт на основе новой стилистики Maybach S-класса, концепта Vision 6 и GLE Coupe. Результатом стала роскошная модель с гигантской решеткой Майбаха, массивными “плечами” колесных арок и стремительным силуэтом.
Читайте также: За десять лет автопроизводство в Украине рухнуло в 90 раз
Эскизы художника не показывают интерьер, но, гипотетически, такой автомобиль будет иметь посадочную формулу 2+2 места. Судя по надписям на рисунках, целевой аудиторией такого автомобиля компания видит “золотую молодежь”. Никакой информации о планах реализации этого проекта Mercedes-Maybach не предоставляет, однако производитель планирует расширять линейку моделей бренда, поэтому появление такого авто вполне возможно в свете высокого мирового спроса на кроссоверы.
Совсем мало времени прошло после презентации кроссовера в облике седана под названием Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept, а перед нами уже следующий впечатляющий концепт от Daimler, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Он носит название Mercedes-Maybach Vision Crossover Concept и создан дизайнером Донгвон Ли. На изображениях дается краткое объяснение, похожее на техническое задание для художника: создать концепт на основе новой стилистики Maybach S-класса, концепта Vision 6 и GLE Coupe. Результатом стала роскошная модель с гигантской решеткой Майбаха, массивными “плечами” колесных арок и стремительным силуэтом.
Читайте также: За десять лет автопроизводство в Украине рухнуло в 90 раз
Эскизы художника не показывают интерьер, но, гипотетически, такой автомобиль будет иметь посадочную формулу 2+2 места. Судя по надписям на рисунках, целевой аудиторией такого автомобиля компания видит “золотую молодежь”. Никакой информации о планах реализации этого проекта Mercedes-Maybach не предоставляет, однако производитель планирует расширять линейку моделей бренда, поэтому появление такого авто вполне возможно в свете высокого мирового спроса на кроссоверы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
202
0
Оставьте свой комментарий