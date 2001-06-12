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Раздел: Авто  
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Опубликованы изображения концепта кросс-купе Mercedes-Maybach

Опубликованы изображения концепта кросс-купе Mercedes-Maybach Он носит название Mercedes-Maybach Vision Crossover Concept.

Совсем мало времени прошло после презентации кроссовера в облике седана под названием Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept, а перед нами уже следующий впечатляющий концепт от Daimler, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Он носит название Mercedes-Maybach Vision Crossover Concept и создан дизайнером Донгвон Ли. На изображениях дается краткое объяснение, похожее на техническое задание для художника: создать концепт на основе новой стилистики Maybach S-класса, концепта Vision 6 и GLE Coupe. Результатом стала роскошная модель с гигантской решеткой Майбаха, массивными “плечами” колесных арок и стремительным силуэтом.

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Эскизы художника не показывают интерьер, но, гипотетически, такой автомобиль будет иметь посадочную формулу 2+2 места. Судя по надписям на рисунках, целевой аудиторией такого автомобиля компания видит “золотую молодежь”. Никакой информации о планах реализации этого проекта Mercedes-Maybach не предоставляет, однако производитель планирует расширять линейку моделей бренда, поэтому появление такого авто вполне возможно в свете высокого мирового спроса на кроссоверы.

Опубликованы изображения концепта кросс-купе Mercedes-Maybach
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 Теги: Mercedes-Maybach

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Сегодня, 12:05 » Автор: Богдан Процив
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