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Раздел: Авто  
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Самый маленький Audi представят в Барселоне

Самый маленький Audi представят в БарселонеAudi A1 лишится трехдверной модификации.

Судя по всему, дебют нового субкомпактного Audi A1 состоится уже очень скоро. Место премьеры — Барселона. По крайней мере, на это намекает официальный тизер модели с размашистой надписью от руки, оставленной на передней панели машины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Из короткого ролика следует, что премиальный «малыш» обзаведется фирменным «виртуальным кокпитом» и информационно-развлекательной системой MMI Touch. Прежний экранчик, торчавший на центральной консоли по типу планшета, уступил место более современному дисплею, интегрированному в переднюю панель. Кнопки климат-контроля, по-видимому, изменятся незначительно.

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Уже известно, что Audi A1 лишится трехдверной модификации и сохранится исключительно в модификации «спортбэк». Выпуск модели перенесут с брюссельского предприятия марки на завод Seat в испанском Мартореле.
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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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