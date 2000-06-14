Раздел: Авто
Автомобили и коньяк: Rolls-Royce провела необычное мероприятие
Выставку организовали в закрытом британском клубе.
В американском штате Калифорния уже много лет подряд регулярно устраиваются неформальные встречи любителей автомобилей и кофе. Нечто подобное, но только на более высоком уровне решил провести Rolls-Royce, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Вместо кофе был выбран коньяк. Самый известный британский производитель роскошных автомобилей посчитал, что этот напиток больше всего соответствует людям, которые покупают Rolls-Royce.
Что делали посетители мероприятия «Автомобили и коньяк»? Они оценивали самые роскошные в мире автомобили, дегустируя при этом различные бренды коньяка. На этом мероприятии можно было увидеть роскошный седан Rolls-Royce Phantom, уникальный Rolls-Royce Aero Cowling с двигателем мощностью 593 л.с., и другие модели этого бренда.
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Мероприятие «Автомобили и коньяк» проводилось примерно в двух часах езды от Лондона в одном из роскошных старинных поместий Оксфордшира — Soho Farmhouse. Это клуб для избранных. Членство в нем составляет от 1 700 долларов. Такое мероприятие Rolls-Royce хочет сделать ежегодными.
В американском штате Калифорния уже много лет подряд регулярно устраиваются неформальные встречи любителей автомобилей и кофе. Нечто подобное, но только на более высоком уровне решил провести Rolls-Royce, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Вместо кофе был выбран коньяк. Самый известный британский производитель роскошных автомобилей посчитал, что этот напиток больше всего соответствует людям, которые покупают Rolls-Royce.
Что делали посетители мероприятия «Автомобили и коньяк»? Они оценивали самые роскошные в мире автомобили, дегустируя при этом различные бренды коньяка. На этом мероприятии можно было увидеть роскошный седан Rolls-Royce Phantom, уникальный Rolls-Royce Aero Cowling с двигателем мощностью 593 л.с., и другие модели этого бренда.
Читайте также: В Киеве появился Bentley непривычного цвета
Мероприятие «Автомобили и коньяк» проводилось примерно в двух часах езды от Лондона в одном из роскошных старинных поместий Оксфордшира — Soho Farmhouse. Это клуб для избранных. Членство в нем составляет от 1 700 долларов. Такое мероприятие Rolls-Royce хочет сделать ежегодными.
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