Раздел: Авто
Volkswagen оплатит миллиардный штраф из-за дизельного скандала
Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа.
Автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая занималась расследованием "дизельного скандала", сообщила, что компания выпустила 10 млн машин с "недопустимыми механизмами", тем самым нарушив правила инспекции автомобилей.
Читайте также: Автомобили и коньяк: Rolls-Royce провела необычное мероприятие
В компании согласились с фактом нарушения и заявили, что выплатят штраф "тем самым признав свою ответственность". Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа.
Автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая занималась расследованием "дизельного скандала", сообщила, что компания выпустила 10 млн машин с "недопустимыми механизмами", тем самым нарушив правила инспекции автомобилей.
Читайте также: Автомобили и коньяк: Rolls-Royce провела необычное мероприятие
В компании согласились с фактом нарушения и заявили, что выплатят штраф "тем самым признав свою ответственность". Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
66
0
Оставьте свой комментарий