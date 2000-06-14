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Раздел: Авто  
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Volkswagen оплатит миллиардный штраф из-за дизельного скандала

Volkswagen оплатит миллиардный штраф из-за дизельного скандала Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа.

Автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая занималась расследованием "дизельного скандала", сообщила, что компания выпустила 10 млн машин с "недопустимыми механизмами", тем самым нарушив правила инспекции автомобилей.

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В компании согласились с фактом нарушения и заявили, что выплатят штраф "тем самым признав свою ответственность". Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа.
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 Теги: Volkswagen, штраф

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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