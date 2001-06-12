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Раздел: Авто  
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На тестах в Германии удалось сфотографировать новую модель BMW

На тестах в Германии удалось сфотографировать новую модель BMW BMW третьей серии пока ещё находится в камуфляже.

Автомобильный фотограф Даниэль Хук снял новый седан BMW третьей серии во время испытаний на Нюрбургринге. Голландец сфотографировал машину в солнечный день с близкого расстояния — прямо рядом с боксами, где работают инженеры марки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Судя по колесам большого диаметра и крупному воздухозаборнику по центру бампера, запечатленная машина – это мощная шестицилиндровая версия, или, по крайней мере, машина c M-пакетом. Несмотря на камуфляжную пленку, на снимках хорошо видны крупные «ноздри» в духе грядущей восьмой серии, и измененное оформление передней оптики.

Сами фары визуально объединены с решеткой радиатора, как на нынешнем BMW пятой серии. Причем две секции фар визуально разделены «клыками», растущими из бампера (нечто похожее можно увидеть на Peugeot 3008). Ходовые огни — в виде небольших светящихся скобок под каждой секцией фар.

По аналогии с другими новыми BMW, «трешка» получит мощные версии M Performance, которые встанут на ступеньку ниже флагманского суперседана M3. По данным журнала Autocar, именно такие машины с шестицилиндовыми моторами появятся первыми: 360-сильная бензиновая M340i M Performance и полноприводная M340d xDrive M Performance с 320-сильным дизелем. Видимо, такая машина и попалась голландскому фотографу.

При этом в BMW не намерены сокращать линейку дизельных двигателей: «трешка» с индексом G20 получит дизели с тремя, четырьмя и шестью цилиндрами. Есть и интересные изменения в стратегии: появится возможность заказать полный привод даже на машинах начального уровня. Трансмиссия xDrive будет доступна на трех- и четырехцилиндровых моделях 316i, 318i, 320i и 330i.

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Новая модель будет построена на модульной архитектуре CLAR, которая лежит в основе машин седьмой и пятой серии. По данным Autocar, комплекс мер по экономии веса позволил сократить массу машины примерно на 50 килограммов. Кроме того, «трешка» обещает стать самым аэродинамически совершенным автомобилем в классе: английский журнал упоминает коэффициент аэродинамического сопротивления 0.22.

На тестах в Германии удалось сфотографировать новую модель BMW
На тестах в Германии удалось сфотографировать новую модель BMW
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 Теги: BMW, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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