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Эти признаки помогут распознать рак мозга на ранней стадии
Врачи назвали семь симптомов, которые нельзя игнорировать.
Рак мозга – страшный диагноз, который женщинам ставят чаще, чем мужчинам. Как и любая другая разновидность рака, опухоль мозга, выявленная на ранней стадии, проще поддается излечению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
А это значит, что мы должны внимательно следить за своим здоровьем и обращать внимание на симптомы, которые на первый взгляд могут показаться совсем безобидными: это тот случай, когда бдительность может спасти жизнь.
Очень сильные головные боли
Сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой и особенно рвотой – один из самых частых симптомов, сопровождающих опухоль головного мозга. Особенно важно обратиться к врачу, если приступы мигреней стали чаще, их длительность – больше.
Судороги
Клетки опухоли могут воздействовать на здоровые участки мозга, затрудняя передачу импульсов – это может привести к судорогам. Даже единичный приступ – повод как можно скорее обратиться к врачу.
Тошнота
Если без каких-либо причин вы чувствуете тошноту в течение нескольких дней или если она быстро проходит, но регулярно возвращается – вам надо обратиться к врачу. Во-первых, тошнота может сигнализировать о проблемах с другими системами организма, а, во-вторых, постоянное подташнивание – один из симптомов опухоли.
Проблемы со зрением
Ухудшение зрения или его сужение, появление пятен или темных точек перед глазами, размытое и нечеткое зрение – все это может быть симптомом опухоли. Иногда опухоль мозга локализуется в области, расположенной за глазами, и может влиять на ваше зрение – поэтому при малейших изменениях обратитесь к врачу. Онкологи также рекомендуют ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога – велика вероятность, что врач заметит изменения раньше вас.
Слабость и онемение
Один из самых распространенных симптомов рака – слабость и упадок сил. Но если речь идет о раке мозга, то стоит обратить особое внимание на слабость, сопровождающуюся чувством онемения в какой-либо части вашего тела. Еще один тревожный симптом – внезапная потеря координации и трудности с выполнением повседневных операция – например, переодеванием.
Трудности с подбором слов
Забывчивость – это нормально, она может быть вызвана усталостью или стрессом. И если вдруг вы не можете вспомнить простое слово, не стоит пугаться. Повод для тревоги появляется, если ваша забывчивость становится регулярной, а привычные вещи вы называете неожиданными именами – настолько часто, что родные и близкие обращают на это внимание. Стоит показаться врачу!
Перепады настроения
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А также внезапная агрессивность, не свойственное вам ранее поведение, резкое изменение вкусов и привычек – это важные симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Любые повреждения мозга вызывают изменения личности и если вы сами или кто-то из близких вдруг стали вести себя не так, как раньше – обязательно обратитесь к врачу.
Рак мозга – страшный диагноз, который женщинам ставят чаще, чем мужчинам. Как и любая другая разновидность рака, опухоль мозга, выявленная на ранней стадии, проще поддается излечению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
А это значит, что мы должны внимательно следить за своим здоровьем и обращать внимание на симптомы, которые на первый взгляд могут показаться совсем безобидными: это тот случай, когда бдительность может спасти жизнь.
Очень сильные головные боли
Сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой и особенно рвотой – один из самых частых симптомов, сопровождающих опухоль головного мозга. Особенно важно обратиться к врачу, если приступы мигреней стали чаще, их длительность – больше.
Судороги
Клетки опухоли могут воздействовать на здоровые участки мозга, затрудняя передачу импульсов – это может привести к судорогам. Даже единичный приступ – повод как можно скорее обратиться к врачу.
Тошнота
Если без каких-либо причин вы чувствуете тошноту в течение нескольких дней или если она быстро проходит, но регулярно возвращается – вам надо обратиться к врачу. Во-первых, тошнота может сигнализировать о проблемах с другими системами организма, а, во-вторых, постоянное подташнивание – один из симптомов опухоли.
Проблемы со зрением
Ухудшение зрения или его сужение, появление пятен или темных точек перед глазами, размытое и нечеткое зрение – все это может быть симптомом опухоли. Иногда опухоль мозга локализуется в области, расположенной за глазами, и может влиять на ваше зрение – поэтому при малейших изменениях обратитесь к врачу. Онкологи также рекомендуют ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога – велика вероятность, что врач заметит изменения раньше вас.
Слабость и онемение
Один из самых распространенных симптомов рака – слабость и упадок сил. Но если речь идет о раке мозга, то стоит обратить особое внимание на слабость, сопровождающуюся чувством онемения в какой-либо части вашего тела. Еще один тревожный симптом – внезапная потеря координации и трудности с выполнением повседневных операция – например, переодеванием.
Трудности с подбором слов
Забывчивость – это нормально, она может быть вызвана усталостью или стрессом. И если вдруг вы не можете вспомнить простое слово, не стоит пугаться. Повод для тревоги появляется, если ваша забывчивость становится регулярной, а привычные вещи вы называете неожиданными именами – настолько часто, что родные и близкие обращают на это внимание. Стоит показаться врачу!
Перепады настроения
Читайте также: Названы десять симптомов, позволяющих распознать диабет
А также внезапная агрессивность, не свойственное вам ранее поведение, резкое изменение вкусов и привычек – это важные симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Любые повреждения мозга вызывают изменения личности и если вы сами или кто-то из близких вдруг стали вести себя не так, как раньше – обязательно обратитесь к врачу.
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