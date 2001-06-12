Раздел: Авто
Специалист из Volkswagen поделился прогнозом по беспилотным авто
По словам эксперта, уже через пять лет начнется массовое использование беспилотников.
Масштабное использование беспилотного автотранспорта в коммерческих целях в мире начнется через 5 лет, до этого компании будут проводить отдельные небольшие пилотные проекты, чтобы оценить все аспекты применения таких транспортных средств в конкретных сферах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Об этом свидетельствует прогноз директора по цифровым технологиям Volkswagen AG Иоганна Юнгвирта.
По его словам, лидером по коммерческому внедрению беспилотных автомобилей будут США — это произойдет в 2020—2021 гг.
«За этим последует Китай — [масштабное коммерческое применение беспилотных авто] в диапазоне 2022−2023 гг.», — отметил он.
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Что касается Европы, в частности, Германии, директор по цифровым технологиям Volkswagen ожидает активного распространения коммерческих проектов с использованием беспилотных авто в 2023—2025 гг. Эти прогнозы предполагают, что законодательное регулирование этой сферы уже будет готово, уточнил он.
Масштабное использование беспилотного автотранспорта в коммерческих целях в мире начнется через 5 лет, до этого компании будут проводить отдельные небольшие пилотные проекты, чтобы оценить все аспекты применения таких транспортных средств в конкретных сферах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Об этом свидетельствует прогноз директора по цифровым технологиям Volkswagen AG Иоганна Юнгвирта.
По его словам, лидером по коммерческому внедрению беспилотных автомобилей будут США — это произойдет в 2020—2021 гг.
«За этим последует Китай — [масштабное коммерческое применение беспилотных авто] в диапазоне 2022−2023 гг.», — отметил он.
Читайте также: Эти признаки помогут распознать рак мозга на ранней стадии
Что касается Европы, в частности, Германии, директор по цифровым технологиям Volkswagen ожидает активного распространения коммерческих проектов с использованием беспилотных авто в 2023—2025 гг. Эти прогнозы предполагают, что законодательное регулирование этой сферы уже будет готово, уточнил он.
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