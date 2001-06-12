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Украинские полицейские получили служебные Toyota Land Cruiser
Украинские силовики получили семь автомобилей и другую технику.
Нацполиция Украины и администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве. В результате украинские силовики получили семь автомобилей и другую технику, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму более полутора миллиона гривен.
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Также отечественные полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями.
Нацполиция Украины и администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве. В результате украинские силовики получили семь автомобилей и другую технику, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму более полутора миллиона гривен.
Читайте также: Специалист из Volkswagen поделился прогнозом по беспилотным авто
Также отечественные полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями.
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