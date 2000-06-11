» » В Китае презентовали спорткар Saleen за $100 тысяч
Раздел: Авто  
0

В Китае презентовали спорткар Saleen за $100 тысяч

В Китае презентовали спорткар Saleen за $100 тысячКитайцы возродили легендарную американскую марку.

В прошлом году американскую компанию Saleen приобрела китайская корпорация Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation. На днях был представлен спорткар Saleen S1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Это уже третья модель компании под новым руководством, после S302 на базе Ford Mustang и Sportruck на базе Ford F150. Новый спорткар построен на основе купе Artega GT. Интересно, что новый Saleen S1 оценен во столько же, сколько в 2013 году стоило немецкое спорткупе – 100 тысяч долларов. Производитель обещает трехлетнюю гарантию на автомобиль, а для заказа необходимо внести депозит в размере $ 1000.

Компания Saleen все еще базируется в Калифорнии, США, а производство Saleen S1 начнется до конца нынешнего года на одном из китайских предприятий концерна Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation.

Читайте также: Украинские полицейские получили служебные Toyota Land Cruiser

Спорткар оснащается турбированным 2.5 л, производящим 450 л.с. мощности, работая в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. До первой сотни купе ускоряется за 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч. Опционально будет предлагаться автоматическая трансмиссия.

В Китае презентовали спорткар Saleen за $100 тысяч
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:21 » Автор: Богдан Процив
     395
     0

Похожие новости по теме

В США начали выпускать легендарную модель Ford Mustang В США начали выпускать легендарную модель Ford Mustang

Стоимость автомобилей составит от 169 тысяч долларов.

Lotus представил свой мощнейший в истории спорткар Lotus представил свой мощнейший в истории спорткар

Новинка имеет максимальную скорость 305 километров в час.

Porsche в Детройте показал новый спорткар Porsche в Детройте показал новый спорткар

Модель получила название GTS 911.

Ford Mustang лишится двигателя V6 после обновления Ford Mustang лишится двигателя V6 после обновления

Базовым мотором для спорткара станет 2,3-литровая «турбочетверка».

Британцы рассекретили спорткар DB9 GT Британцы рассекретили спорткар DB9 GT

Заявляется, что эта модель будет самой мощной в серии купе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх