В Китае презентовали спорткар Saleen за $100 тысяч

Китайцы возродили легендарную американскую марку.



В прошлом году американскую компанию Saleen приобрела китайская корпорация Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation. На днях был представлен спорткар Saleen S1, передает интернет-издание



Это уже третья модель компании под новым руководством, после S302 на базе Ford Mustang и Sportruck на базе Ford F150. Новый спорткар построен на основе купе Artega GT. Интересно, что новый Saleen S1 оценен во столько же, сколько в 2013 году стоило немецкое спорткупе – 100 тысяч долларов. Производитель обещает трехлетнюю гарантию на автомобиль, а для заказа необходимо внести депозит в размере $ 1000.



Компания Saleen все еще базируется в Калифорнии, США, а производство Saleen S1 начнется до конца нынешнего года на одном из китайских предприятий концерна Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation.



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Спорткар оснащается турбированным 2.5 л, производящим 450 л.с. мощности, работая в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. До первой сотни купе ускоряется за 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч. Опционально будет предлагаться автоматическая трансмиссия.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В прошлом году американскую компанию Saleen приобрела китайская корпорация Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation. На днях был представлен спорткар Saleen S1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Это уже третья модель компании под новым руководством, после S302 на базе Ford Mustang и Sportruck на базе Ford F150. Новый спорткар построен на основе купе Artega GT. Интересно, что новый Saleen S1 оценен во столько же, сколько в 2013 году стоило немецкое спорткупе – 100 тысяч долларов. Производитель обещает трехлетнюю гарантию на автомобиль, а для заказа необходимо внести депозит в размере $ 1000.Компания Saleen все еще базируется в Калифорнии, США, а производство Saleen S1 начнется до конца нынешнего года на одном из китайских предприятий концерна Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation.Спорткар оснащается турбированным 2.5 л, производящим 450 л.с. мощности, работая в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. До первой сотни купе ускоряется за 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч. Опционально будет предлагаться автоматическая трансмиссия.