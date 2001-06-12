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Раздел: Авто  
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«ЛАЗ» возобновил производство автобусов

«ЛАЗ» возобновил производство автобусовС начала этого года предприятие выпустило семь автобусов.

После четырех лет простоя "ЛАЗ" постепенно возвращается к жизни, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Корпорация City Transport Group, в которую входят "ЛАЗ" и "Днепропетровский автобусный завод" сообщила о том, что с начала года с конвейера во Львове сошло семь автобусов: 4-А183 и 3-А191. До конца июня производитель обещает показать еще одну модель "ЛАЗ А141" с кузовом, собранным на заводе ДАЗ.

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Львовский автобусный завод прекратил свою деятельность в 2014 году из-за того, что в структуре его владельцев значились российские предприниматели и компании. В то время СМИ распространяли информацию о распродаже имущества предприятия, однако значительную часть оборудования "ЛАЗ" удалось сохранить. В феврале 2018 был опубликован проект постановления Львовского городского совета, который предусматривал выделение средств на выкуп предприятия с целью его последующего восстановления.

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 Теги: автобусы, завод, видео

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Сегодня, 14:38 » Автор: Богдан Процив
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