Раздел: Авто
«ЛАЗ» возобновил производство автобусов
С начала этого года предприятие выпустило семь автобусов.
После четырех лет простоя "ЛАЗ" постепенно возвращается к жизни, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Корпорация City Transport Group, в которую входят "ЛАЗ" и "Днепропетровский автобусный завод" сообщила о том, что с начала года с конвейера во Львове сошло семь автобусов: 4-А183 и 3-А191. До конца июня производитель обещает показать еще одну модель "ЛАЗ А141" с кузовом, собранным на заводе ДАЗ.
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Львовский автобусный завод прекратил свою деятельность в 2014 году из-за того, что в структуре его владельцев значились российские предприниматели и компании. В то время СМИ распространяли информацию о распродаже имущества предприятия, однако значительную часть оборудования "ЛАЗ" удалось сохранить. В феврале 2018 был опубликован проект постановления Львовского городского совета, который предусматривал выделение средств на выкуп предприятия с целью его последующего восстановления.
После четырех лет простоя "ЛАЗ" постепенно возвращается к жизни, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Корпорация City Transport Group, в которую входят "ЛАЗ" и "Днепропетровский автобусный завод" сообщила о том, что с начала года с конвейера во Львове сошло семь автобусов: 4-А183 и 3-А191. До конца июня производитель обещает показать еще одну модель "ЛАЗ А141" с кузовом, собранным на заводе ДАЗ.
Читайте также: В Китае презентовали спорткар Saleen за $100 тысяч
Львовский автобусный завод прекратил свою деятельность в 2014 году из-за того, что в структуре его владельцев значились российские предприниматели и компании. В то время СМИ распространяли информацию о распродаже имущества предприятия, однако значительную часть оборудования "ЛАЗ" удалось сохранить. В феврале 2018 был опубликован проект постановления Львовского городского совета, который предусматривал выделение средств на выкуп предприятия с целью его последующего восстановления.
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