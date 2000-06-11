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Рассекречен дизайн нового BMW X5
Один из самых популярных премиум-кроссоверов предстал в новом, четвертом поколении.
Автомобиль по традиции не получил радикальных изменений, однако заметно преобразился по всем параметрам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Внешние изменения сугубо в гомеопатических дозах исключительно для того, чтобы показать стилистическое сходство с новыми веяниями остального семейства кроссоверов марки.
Расширенные «ноздри» с закрывающимися жалюзями, зауженные фары, выраженные бамперы и грани на кузове. Помимо спортивного М-стайлинга с заниженным клиренсом будет доступен и внедорожный xLine, который идет в пакете с дополнительной защитой днища, блокировкой заднего дифференциала и системой режимов для движения по бездорожью.
Новый X5 построен на модульной платформе CLAR, что лежит в основе почти всего нового семейства BMW, начиная от 3-series. Машина немного увеличилась по всем габаритам (прирост от 19 до 66 мм), при этом потеряв 5 литров в объеме багажника. Последний, как и прежде, с двухсекционной дверью.
Интерьер также выдержан в консервативном стиле BMW, однако имеет ряд оригинальных решений вроде нового блока климат-контроля и рычага автомата. Само собой, автомобиль получит массу вариантов отделки интерьера и бесконечный список самых современных опций, включая систему автопилота второго уровня, полный набор систем активной безопасности и помощников водителю.
Техническое оснащение под стать. Полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы, пневмоподвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости дополняются широким набором силовых установок.
Первое время BMW X5 будет оснащаться двумя дизельными и двумя бензиновыми турбомоторами. Базовый вариант – xDrive 30d с 265-сильным дизелем, второй солярочный агрегат – 400-сильный X5 M50d. Бензиновую гамму открывает исполнение xDrive 40i c 3.0-литровым 340-сильным мотором, следом xDrive 50i с V-образной «восьмеркой» мощностью 462 силы. Чуть позже должны появиться более скромные 2.0-литровые версии и, само собой, самое мощное исполнение X5 M с мотором свыше 600 лошадиных сил. Все версии BMW X5 получат полный привод и 8-ступенчатый автомат.
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Официальный дебют кроссовера должен состояться на автосалоне в Париже в октябре 2018 года, после чего начнутся продажи.
Автомобиль по традиции не получил радикальных изменений, однако заметно преобразился по всем параметрам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Внешние изменения сугубо в гомеопатических дозах исключительно для того, чтобы показать стилистическое сходство с новыми веяниями остального семейства кроссоверов марки.
Расширенные «ноздри» с закрывающимися жалюзями, зауженные фары, выраженные бамперы и грани на кузове. Помимо спортивного М-стайлинга с заниженным клиренсом будет доступен и внедорожный xLine, который идет в пакете с дополнительной защитой днища, блокировкой заднего дифференциала и системой режимов для движения по бездорожью.
Новый X5 построен на модульной платформе CLAR, что лежит в основе почти всего нового семейства BMW, начиная от 3-series. Машина немного увеличилась по всем габаритам (прирост от 19 до 66 мм), при этом потеряв 5 литров в объеме багажника. Последний, как и прежде, с двухсекционной дверью.
Интерьер также выдержан в консервативном стиле BMW, однако имеет ряд оригинальных решений вроде нового блока климат-контроля и рычага автомата. Само собой, автомобиль получит массу вариантов отделки интерьера и бесконечный список самых современных опций, включая систему автопилота второго уровня, полный набор систем активной безопасности и помощников водителю.
Техническое оснащение под стать. Полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы, пневмоподвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости дополняются широким набором силовых установок.
Первое время BMW X5 будет оснащаться двумя дизельными и двумя бензиновыми турбомоторами. Базовый вариант – xDrive 30d с 265-сильным дизелем, второй солярочный агрегат – 400-сильный X5 M50d. Бензиновую гамму открывает исполнение xDrive 40i c 3.0-литровым 340-сильным мотором, следом xDrive 50i с V-образной «восьмеркой» мощностью 462 силы. Чуть позже должны появиться более скромные 2.0-литровые версии и, само собой, самое мощное исполнение X5 M с мотором свыше 600 лошадиных сил. Все версии BMW X5 получат полный привод и 8-ступенчатый автомат.
Читайте также: Рассекречен дизайн Jeep Wrangler нового поколения
Официальный дебют кроссовера должен состояться на автосалоне в Париже в октябре 2018 года, после чего начнутся продажи.
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