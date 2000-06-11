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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн нового BMW X5

Рассекречен дизайн нового BMW X5 Один из самых популярных премиум-кроссоверов предстал в новом, четвертом поколении.

Автомобиль по традиции не получил радикальных изменений, однако заметно преобразился по всем параметрам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Внешние изменения сугубо в гомеопатических дозах исключительно для того, чтобы показать стилистическое сходство с новыми веяниями остального семейства кроссоверов марки.

Расширенные «ноздри» с закрывающимися жалюзями, зауженные фары, выраженные бамперы и грани на кузове. Помимо спортивного М-стайлинга с заниженным клиренсом будет доступен и внедорожный xLine, который идет в пакете с дополнительной защитой днища, блокировкой заднего дифференциала и системой режимов для движения по бездорожью.

Новый X5 построен на модульной платформе CLAR, что лежит в основе почти всего нового семейства BMW, начиная от 3-series. Машина немного увеличилась по всем габаритам (прирост от 19 до 66 мм), при этом потеряв 5 литров в объеме багажника. Последний, как и прежде, с двухсекционной дверью.

Интерьер также выдержан в консервативном стиле BMW, однако имеет ряд оригинальных решений вроде нового блока климат-контроля и рычага автомата. Само собой, автомобиль получит массу вариантов отделки интерьера и бесконечный список самых современных опций, включая систему автопилота второго уровня, полный набор систем активной безопасности и помощников водителю.

Техническое оснащение под стать. Полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы, пневмоподвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости дополняются широким набором силовых установок.

Первое время BMW X5 будет оснащаться двумя дизельными и двумя бензиновыми турбомоторами. Базовый вариант – xDrive 30d с 265-сильным дизелем, второй солярочный агрегат – 400-сильный X5 M50d. Бензиновую гамму открывает исполнение xDrive 40i c 3.0-литровым 340-сильным мотором, следом xDrive 50i с V-образной «восьмеркой» мощностью 462 силы. Чуть позже должны появиться более скромные 2.0-литровые версии и, само собой, самое мощное исполнение X5 M с мотором свыше 600 лошадиных сил. Все версии BMW X5 получат полный привод и 8-ступенчатый автомат.

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Официальный дебют кроссовера должен состояться на автосалоне в Париже в октябре 2018 года, после чего начнутся продажи.

Рассекречен дизайн нового BMW X5
Рассекречен дизайн нового BMW X5
Рассекречен дизайн нового BMW X5
Рассекречен дизайн нового BMW X5
Рассекречен дизайн нового BMW X5
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 Теги: BMW X5, кроссовер

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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