Раздел: Авто
В Сети появились новые изображения Mercedes-Benz GLE
Свежие спайфото открывают некоторые новые подробности.
На днях в Сети появились свежие шпионские фотоснимки немецкого кроссовера почти без камуфляжа, которые позволяют нам с максимальной точностью воспроизвести внешний вид будущей новинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Месяц назад мы уже публиковали свои рендеры нового GLE, однако свежие спайфото открывают некоторые новые подробности внешнего вида. Так, несколько иной будет форма решётки радиатора: в нижней части она будет заметно шире, чем в верхней. Также мы изобразили передний бампер нового дизайна.
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Самые заметные отличия от наших предыдущих рендеров касаются кормы кроссовера. Фонари станут более вытянутыми в горизонтальной плоскости, а крышка багажника получит более рельефную форму в районе ниши номерного знака. Также отметим неокрашенный сегмент заднего бампера с прямой верхней границей, как у будущего рестайлингового GLC.
На днях в Сети появились свежие шпионские фотоснимки немецкого кроссовера почти без камуфляжа, которые позволяют нам с максимальной точностью воспроизвести внешний вид будущей новинки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Месяц назад мы уже публиковали свои рендеры нового GLE, однако свежие спайфото открывают некоторые новые подробности внешнего вида. Так, несколько иной будет форма решётки радиатора: в нижней части она будет заметно шире, чем в верхней. Также мы изобразили передний бампер нового дизайна.
Читайте также: Фотошпионы "засекли" Mercedes-Benz GLS 2019
Самые заметные отличия от наших предыдущих рендеров касаются кормы кроссовера. Фонари станут более вытянутыми в горизонтальной плоскости, а крышка багажника получит более рельефную форму в районе ниши номерного знака. Также отметим неокрашенный сегмент заднего бампера с прямой верхней границей, как у будущего рестайлингового GLC.
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