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Раздел: Авто  
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Как может выглядеть Tesla Roadster SpaceX Edition

Как может выглядеть Tesla Roadster SpaceX EditionВполне возможно, Маск готовит нечто подобное.

Только вчера сообщалось о том, что Илон Маск анонсировал специальную версию Tesla Roadster с 10 компактными ракетными двигателями COPV, а сегодня уже есть дизайнерский скетч на эту тему. Выглядит вполне реалистично, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Родстер Тесла обещан в 2020 году. Глава компании несколько раз намекал на то, что спорткар будет иметь “космические технологии”, а недавно написал, что Roadster получит 10 воздушных микродвигателей, вроде тех, что используются на космолетах SpaceX.

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 Теги: Tesla Roadster, Маск

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Сегодня, 13:34 » Автор: Богдан Процив
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