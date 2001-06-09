Раздел: Авто
Как может выглядеть Tesla Roadster SpaceX Edition
Вполне возможно, Маск готовит нечто подобное.
Только вчера сообщалось о том, что Илон Маск анонсировал специальную версию Tesla Roadster с 10 компактными ракетными двигателями COPV, а сегодня уже есть дизайнерский скетч на эту тему. Выглядит вполне реалистично, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Родстер Тесла обещан в 2020 году. Глава компании несколько раз намекал на то, что спорткар будет иметь “космические технологии”, а недавно написал, что Roadster получит 10 воздушных микродвигателей, вроде тех, что используются на космолетах SpaceX.
Читайте также: Обнародован список киевских улиц, по которым разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч
Только вчера сообщалось о том, что Илон Маск анонсировал специальную версию Tesla Roadster с 10 компактными ракетными двигателями COPV, а сегодня уже есть дизайнерский скетч на эту тему. Выглядит вполне реалистично, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Родстер Тесла обещан в 2020 году. Глава компании несколько раз намекал на то, что спорткар будет иметь “космические технологии”, а недавно написал, что Roadster получит 10 воздушных микродвигателей, вроде тех, что используются на космолетах SpaceX.
Читайте также: Обнародован список киевских улиц, по которым разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч
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