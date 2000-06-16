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Раздел: Авто  
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BMW сделала громкую премьеру новой "8 Series" на гоночной трассе

BMW сделала громкую премьеру новой "8 Series" на гоночной трассе Премьера состоялась в Ле-Мане.

Презентация новой генерации BMW 8 Series состоялась несколько часов назад на гоночной трассе в Ле-Мане. Купе открывает новую главу баварского производителя в истории создания успешных спорткаров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Дизайн серийной версии немного отличается внешности концепта, но задуманный стиль удалось полностью сохранить в полной мере. Особенно выделяется яркое оформление задней части купе, эффективные аэродинамические элементы по периметру кузова и, конечно, форма крыши «double-bubble».

BMW 8 Series 2019 создано на модульной платформе CLAR. Длина модели составляет 4843 мм, ширина 1902 мм, а высота 1341 мм. Колесная база занимает 2822 мм.

В салоне в первую очередь хочется отметить эффектный селектор «автомата». Кроме того, интерьер может похвастаться цифровой приборной панелью, 10-дюймовым дисплеем медиацентра, высококачественной отделкой кожей (уже в базе), а также премиальной аудиосистемой Bowers & Wilkins.

Продажи новой BMW 8 Series стартуют в ноябре. в двух полноприводных версиях: бензиновой M850i xDrive Coupe M Performance и дизельной 840d xDrive Coupe.

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Первый вариант располагает 530-сильным двигателем V8 объемом 4,4 л., выдающим 750 Нм крутящего момента и разгоняющим купе до 100 км/ч за 3,7 секунды. Дизельная BMW 8 Series оснащена трехлитровым мотором, мощностью 320 л.с. (680 Нм) и преодолевает первую сотню за 4,9 с. Оба агрегата трудятся в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

BMW сделала громкую премьеру новой "8 Series" на гоночной трассе
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 Теги: BMW, премьера

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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