Раздел: Авто
Специалист назвал самые надежные модели подержанных автомобилей
Рейтинг надежности составлен в различных категориях авто.
В наше время люди на просторах интернета все чаще ищут подержанные автомобили. По сведениям 2017 года их востребованность превысила даже новые авто из салонов. Существует множество объективных причин, способных пояснить рост спроса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Но есть несколько своих минусов, возможные неисправности, которые образуются в процессе износа и старения машины. По этой причине более опытные автомобилисты советуют определяться с выбором среди наиболее надежных подержанных моделей.
На самом деле составить список надежнейших б/у машин непросто. Их популярность возрастает в геометрической прогрессии. В пользу подержанных выбор склоняется из-за нескольких факторов:
Прежде всего из-за стоимости. Цена значительно ниже, нежели у новых из салонов. Сейчас за одну и ту же сумму можно купить различную технику даже среди подержанных вариантов;
Автолюбители совершенно справедливо заметили, что на вторичном авторынке представлен широкий ассортимент, что дает покупателям право на выбор подходящего авто, основываясь на характеристиках;
Если говорить о комплектации, то решающей будет разница даже в 1-2 года, что будет заметно даже по его стоимости.
Эксперты призывают всех помнить, что бывшая в употреблении автомашина всегда предполагает некоторые риски. Транспорт может и войти в рейтинг надежности, но за счет неаккуратного вождения, нечестного продавца и прочих тонкостей можно ошибиться, и купить модель, у которой скрыты дефекты или слишком сильно изношены детали. Хорошо, если покупатель способен точно оценить состояние или обязательно проводит техосмотр покупки.
Рейтинг, в который включены надежнейшие автомашины разных годов, представило немецкое агентство TUV, долго и упорно работающее над его составлением. По всей территории Европы эта компания пользуется наибольшим авторитетом, поскольку представители ассоциации технадзора признаны объективными и неподкупными специалистами. Они тщательно проделывают большую работу для достижения наилучших результатов.
Компанией TUV ежегодно исследуется более ста тысяч автомашин вторичного пользования. Также они заняты накоплением информации обо всех проведенных техосмотрах. Таким образом через агентство прошли многие модели, которые отличаются производителем, пробегом, годом выпуска и состоянием.
После сбора данных и обработки информации подводятся итоги исследований согласно некоторым факторам:
Поломки, характерные для этого вида транспорта;
Насколько часто машина попадала в автосервисы и определенными неисправностями;
Определяются уязвимые места;
В каком состоянии находится кузов, проводка и другие элементы, как со временем они изменятся;
Как часто за определенное время возникали дефекты;
И множество прочих параметров.
Таким образом выводится общий список транспортных средств, которые отмечены наибольшей долговечностью даже с учетом пробега. Все проведенные сборы информации и дальнейшие исследования основывались исключительно на точной статистике, давая в дальнейшем самые объективные оценки.
По какому принципу распределены автомобили
Перечень не имеет конкретных привязанностей к типам кузова, двигателю или других особенностям характеристики. По этой причине в топ вошли как работающие на дизельном топливе, так и бензиновый автотранспорт. Туда также вошли и гибриды привычных марок. Основная цель - определить безопасность.
Для большей ясности виды автотранспорта были распределены по возрастным группам. Возраст является единственным критерием распределения в списке. В целом, в перечне стоят продукты от 2 до 11 лет.
Всего насчитывается 5 категорий:
2-3 года;
от 4 до 5 лет;
6-7;
8-9;
И от 10 до 11 лет.
Это позволяет понять, какая двухлетняя продукция лучше и насколько изменятся их позиции с течением времени. Это очень полезно для тех водителей, которые рассчитывают приобрести надежный транспорт примерно на пять лет пользования.
Кто именно вошел в перечень
Первая группа:
По всем позициям лидирует Porsche, марки 911 у которого отмечается всего 2,1% поломок;
На втором месте с теми же процентами стоит Mercedes GLK;
За ним следует Mercedes B-Class, что для многих стало большой неожиданностью, учитывая падение его надежности.
На четвертом месте Мерс A-Class;
Не отклоняясь от Мерседесов, пятым следует SLK;
А также Мерседес M-Class;
Наконец разнообразие вносит японская Mazda2;
Opel Adam;
Затем кроссовер Opel Mokka;
Десятку лидеров замыкает Audi Q5.
Вторая группа:
Категорию открывает Mercedes-Benz и снова SLK;
Следом идет Ауди A6, у которых уже 4% образования неисправностей;
Спорт-купе Audi TT;
Со временем лидирующий ранее Porsche 911 ломается уже сильнее;
Японский ASX по наблюдениям показывает ровно 5%.
Следующая категория:
Полностью сменилась лидирующая десятка, Порш снова поднялся на выгодные позиции. Процент поломок составляет от 6,8 до 10,1%.
Мазда 3;
Порш 911;
Ауди TT;
БМВ X1;
Тойота Авенсис;
Volkswagen Golf Plus.
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В двух последних, в принципе, находятся те же марки, что и в прежних. Меняется лишь их месторасположение в десятке.
В наше время люди на просторах интернета все чаще ищут подержанные автомобили. По сведениям 2017 года их востребованность превысила даже новые авто из салонов. Существует множество объективных причин, способных пояснить рост спроса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Но есть несколько своих минусов, возможные неисправности, которые образуются в процессе износа и старения машины. По этой причине более опытные автомобилисты советуют определяться с выбором среди наиболее надежных подержанных моделей.
На самом деле составить список надежнейших б/у машин непросто. Их популярность возрастает в геометрической прогрессии. В пользу подержанных выбор склоняется из-за нескольких факторов:
Прежде всего из-за стоимости. Цена значительно ниже, нежели у новых из салонов. Сейчас за одну и ту же сумму можно купить различную технику даже среди подержанных вариантов;
Автолюбители совершенно справедливо заметили, что на вторичном авторынке представлен широкий ассортимент, что дает покупателям право на выбор подходящего авто, основываясь на характеристиках;
Если говорить о комплектации, то решающей будет разница даже в 1-2 года, что будет заметно даже по его стоимости.
Эксперты призывают всех помнить, что бывшая в употреблении автомашина всегда предполагает некоторые риски. Транспорт может и войти в рейтинг надежности, но за счет неаккуратного вождения, нечестного продавца и прочих тонкостей можно ошибиться, и купить модель, у которой скрыты дефекты или слишком сильно изношены детали. Хорошо, если покупатель способен точно оценить состояние или обязательно проводит техосмотр покупки.
Рейтинг, в который включены надежнейшие автомашины разных годов, представило немецкое агентство TUV, долго и упорно работающее над его составлением. По всей территории Европы эта компания пользуется наибольшим авторитетом, поскольку представители ассоциации технадзора признаны объективными и неподкупными специалистами. Они тщательно проделывают большую работу для достижения наилучших результатов.
Компанией TUV ежегодно исследуется более ста тысяч автомашин вторичного пользования. Также они заняты накоплением информации обо всех проведенных техосмотрах. Таким образом через агентство прошли многие модели, которые отличаются производителем, пробегом, годом выпуска и состоянием.
После сбора данных и обработки информации подводятся итоги исследований согласно некоторым факторам:
Поломки, характерные для этого вида транспорта;
Насколько часто машина попадала в автосервисы и определенными неисправностями;
Определяются уязвимые места;
В каком состоянии находится кузов, проводка и другие элементы, как со временем они изменятся;
Как часто за определенное время возникали дефекты;
И множество прочих параметров.
Таким образом выводится общий список транспортных средств, которые отмечены наибольшей долговечностью даже с учетом пробега. Все проведенные сборы информации и дальнейшие исследования основывались исключительно на точной статистике, давая в дальнейшем самые объективные оценки.
По какому принципу распределены автомобили
Перечень не имеет конкретных привязанностей к типам кузова, двигателю или других особенностям характеристики. По этой причине в топ вошли как работающие на дизельном топливе, так и бензиновый автотранспорт. Туда также вошли и гибриды привычных марок. Основная цель - определить безопасность.
Для большей ясности виды автотранспорта были распределены по возрастным группам. Возраст является единственным критерием распределения в списке. В целом, в перечне стоят продукты от 2 до 11 лет.
Всего насчитывается 5 категорий:
2-3 года;
от 4 до 5 лет;
6-7;
8-9;
И от 10 до 11 лет.
Это позволяет понять, какая двухлетняя продукция лучше и насколько изменятся их позиции с течением времени. Это очень полезно для тех водителей, которые рассчитывают приобрести надежный транспорт примерно на пять лет пользования.
Кто именно вошел в перечень
Первая группа:
По всем позициям лидирует Porsche, марки 911 у которого отмечается всего 2,1% поломок;
На втором месте с теми же процентами стоит Mercedes GLK;
За ним следует Mercedes B-Class, что для многих стало большой неожиданностью, учитывая падение его надежности.
На четвертом месте Мерс A-Class;
Не отклоняясь от Мерседесов, пятым следует SLK;
А также Мерседес M-Class;
Наконец разнообразие вносит японская Mazda2;
Opel Adam;
Затем кроссовер Opel Mokka;
Десятку лидеров замыкает Audi Q5.
Вторая группа:
Категорию открывает Mercedes-Benz и снова SLK;
Следом идет Ауди A6, у которых уже 4% образования неисправностей;
Спорт-купе Audi TT;
Со временем лидирующий ранее Porsche 911 ломается уже сильнее;
Японский ASX по наблюдениям показывает ровно 5%.
Следующая категория:
Полностью сменилась лидирующая десятка, Порш снова поднялся на выгодные позиции. Процент поломок составляет от 6,8 до 10,1%.
Мазда 3;
Порш 911;
Ауди TT;
БМВ X1;
Тойота Авенсис;
Volkswagen Golf Plus.
Читайте также: Toyota выпустит серийный спорткар мощностью 1000 лошадиных сил
В двух последних, в принципе, находятся те же марки, что и в прежних. Меняется лишь их месторасположение в десятке.
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