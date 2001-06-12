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Раздел: Авто  
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Эксперты выявили опасные модели больших внедорожников

Эксперты выявили опасные модели больших внедорожников Краш-тесты подтвердили потенциальную опасность некоторых машин.

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов, призванных выявить насколько защищены пассажиры внедорожников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В ходе испытаний специалисты IIHS имитировали лобовое столкновение на скорости 64 км/ч при следующих условиях: жесткий барьер и малое перекрытие (25%) со стороны пассажира автомобиля. На краш-тесты отправили сразу несколько моделей среднеразмерных внедорожников для американского рынка.

Список моделей выглядит следующим образом: Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Honda Pilot, Kia Sorento, Volkswagen Atlas и GMC Acadia.

Хуже всего себя показали Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee. Эксперты IIHS отмечают, что при лобовом столкновении эти автомобили получили сильные деформации с пассажирской стороны, что влечет за собой риск серьезных травм головы и ног «штурмана».

Кроме того, в ходе тестов были отмечены случаи, когда не сработала подушка безопасности, подводил ремень безопасности, а после удара дверь автомобиля оказывалась открытой. Отмечается, что Ford уже пообещали внести доработки, чтобы улучшить защиту пассажира и водителя. Позиция Jeep относительно последних краш-тестов не приводится.

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Остальные участники испытаний, в целом, показали удовлетворительные и хорошие результаты. А вот получить максимально положительные оценки экспертов IIHS удалось всего лишь двум моделям: корейскому Kia Sorento и немецкому Volkswagen Atlas.
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 Теги: внедорожники, краш-тест

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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