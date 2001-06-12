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Раздел: Авто  
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Обновленный Volkswagen Sedric дебютировал на выставке в Ганновере

Обновленный Volkswagen Sedric дебютировал на выставке в ГанновереВ Ганновере состоялась мировая премьера новой версии прототипа Volkswagen Sedric — Active.

Новинка полностью электрического автономного шаттла прекрасно подойдет для любителей активного отдыха и занятий спортом на открытом воздухе, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Avtoblog.

«Отцом» Sedric Active стал концепт Sedric, дебютировавший в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. От концепта нынешний дебютант отличается специально разработанным интерьером и экстерьером, «предназначенным для удовлетворения индивидуальных потребностей любителей занятий спортом на открытом воздухе».

В оборудованном на крыше Sedric Active багажнике может поместиться комплект снаряжения для виндсерфинга: доски для серфинга и паруса. Беспилотный шаттл непросто доставит пассажиров в точку назначения, но и будет следить за ними во время занятий спортом, как на суше, так и на воде.

Обновленный Volkswagen Sedric дебютировал на выставке в Ганновере

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Как утверждают в компании, спортсменам и любителям активного отдыха, занимающимся виндсерфингом, горным велосипедом, байдарочникам и энтузиастам различных водных видов спорта больше не понадобятся автомобили сопровождения, поскольку Sedric Active возьмет эту функцию на себя.
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 Теги: авто, презентация, выставка

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Сегодня, 13:08 » Автор: Ульяна Воликовская
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