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Раздел: Авто  
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Харьковчан удивил странный гибрид Nissan Leaf

Харьковчан удивил странный гибрид Nissan LeafАвтомобиль переделан кустарно, возможно, уже в Украине.

В соцсети Фейсбук выложили фото электромобиля Nissan Leaf предыдущего поколения с кузовом пикап, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Машина была замечена в Харькове, что подтвердили многочисленные пользователи сети.

Передняя часть кузова полностью от Nissan Leaf, задняя – сделана самостоятельно. Это самодельный кузов, накрытый брезентом. Почему и для чего владелец таким образом переоборудовал машину, неизвестно.

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Пользователи соцсети высказывают предположение, что автомобиль ударили в заднюю часть, а ремонт стоил дорого. В то же время владельцу необходимо было машина для перевозки грузов, поэтому он и переоборудовал ее в пикап.
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 Теги: авто, Харьков, гибрид

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Сегодня, 15:09 » Автор: Ульяна Воликовская
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