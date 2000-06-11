Раздел: Авто
Харьковчан удивил странный гибрид Nissan Leaf
Автомобиль переделан кустарно, возможно, уже в Украине.
В соцсети Фейсбук выложили фото электромобиля Nissan Leaf предыдущего поколения с кузовом пикап, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Машина была замечена в Харькове, что подтвердили многочисленные пользователи сети.
Передняя часть кузова полностью от Nissan Leaf, задняя – сделана самостоятельно. Это самодельный кузов, накрытый брезентом. Почему и для чего владелец таким образом переоборудовал машину, неизвестно.
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Пользователи соцсети высказывают предположение, что автомобиль ударили в заднюю часть, а ремонт стоил дорого. В то же время владельцу необходимо было машина для перевозки грузов, поэтому он и переоборудовал ее в пикап.
В соцсети Фейсбук выложили фото электромобиля Nissan Leaf предыдущего поколения с кузовом пикап, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Машина была замечена в Харькове, что подтвердили многочисленные пользователи сети.
Передняя часть кузова полностью от Nissan Leaf, задняя – сделана самостоятельно. Это самодельный кузов, накрытый брезентом. Почему и для чего владелец таким образом переоборудовал машину, неизвестно.
Читайте также: Названа стоимость нового Nissan Leaf в Украине
Пользователи соцсети высказывают предположение, что автомобиль ударили в заднюю часть, а ремонт стоил дорого. В то же время владельцу необходимо было машина для перевозки грузов, поэтому он и переоборудовал ее в пикап.
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