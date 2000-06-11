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В Украине создадут общую базу ДТП
Вскоре в Украине будет создана единая база учета ДТП.
В нее будет вноситься вся информация об авариях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Avtoblog.
Нововведение приняли в соответствии с Государственной программой повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Она была утверждена постановлением Кабмина от 25 апреля 2018 года № 435.
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С 9 июня 2018 года постановление вступило в силу и в ближайшее время начнутся активные работы по внедрению такой системы. Кроме того, предусмотрена интеграция базы данных с реестром о прохождении техосмотра (который вернут в связи с требованиями ЕС), а также другими базами данных, которые будут касаться безопасности на дороге.
В нее будет вноситься вся информация об авариях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Avtoblog.
Нововведение приняли в соответствии с Государственной программой повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Она была утверждена постановлением Кабмина от 25 апреля 2018 года № 435.
Читайте также: В Украине создадут Военную полицию
С 9 июня 2018 года постановление вступило в силу и в ближайшее время начнутся активные работы по внедрению такой системы. Кроме того, предусмотрена интеграция базы данных с реестром о прохождении техосмотра (который вернут в связи с требованиями ЕС), а также другими базами данных, которые будут касаться безопасности на дороге.
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