Раздел: Авто
Велосипедисты смогут испытать «умную куртку»
Компания Ford представила новую разработку — «умную» куртку для велосипедистов.
В куртку встроены «поворотники», стоп-сигналы и даже навігатор, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Avtoblog.
В рукава куртки вмонтированы светодиоды, выполняющие функцию повторителей поворотов, которые загораются, как только велосипедист поднимает соответствующую руку. При замедлении по нижнему краю куртки и на плечах мигают красные стоп-сигналы. На предплечье есть небольшой прозрачный карман - экран навигатора, работу которого обеспечивает специальное приложение для смартфона. Подключаясь к смартфону по беспроводной связи, куртка сама «ведет» велосипедиста «по маршрутам, которые избегают оживленных дорог и переходов» с помощью голосовых команд и вмонтированных в рукава вибромоторов. Для передачи голосовых команд навигатора, приема звонков и сообщений используется гарнитура с костной проводимостью звука.
В разработке «умной» куртки участвовали специалисты в сфере мобильных приложений из компании Tome и сотрудники компании Lumo, производителя одежды для велосипедистов. Как утверждают авторы проекта, их высокотехнологичная куртка должна повысить безопасность велосипедистов на городских дорогах и «создать гармоничную интеграцию между всеми участниками дорожного движения».
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В дальнейшем разработчики планируют расширить возможности куртки, добавив функцию приема звонков, голосовых команд и сообщений с помощью жестов. Сейчас компания оформляет патент на разработку.
В куртку встроены «поворотники», стоп-сигналы и даже навігатор, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Avtoblog.
В рукава куртки вмонтированы светодиоды, выполняющие функцию повторителей поворотов, которые загораются, как только велосипедист поднимает соответствующую руку. При замедлении по нижнему краю куртки и на плечах мигают красные стоп-сигналы. На предплечье есть небольшой прозрачный карман - экран навигатора, работу которого обеспечивает специальное приложение для смартфона. Подключаясь к смартфону по беспроводной связи, куртка сама «ведет» велосипедиста «по маршрутам, которые избегают оживленных дорог и переходов» с помощью голосовых команд и вмонтированных в рукава вибромоторов. Для передачи голосовых команд навигатора, приема звонков и сообщений используется гарнитура с костной проводимостью звука.
В разработке «умной» куртки участвовали специалисты в сфере мобильных приложений из компании Tome и сотрудники компании Lumo, производителя одежды для велосипедистов. Как утверждают авторы проекта, их высокотехнологичная куртка должна повысить безопасность велосипедистов на городских дорогах и «создать гармоничную интеграцию между всеми участниками дорожного движения».
Читайте также: Nokia показала умную куртку с подключаемыми модулями
В дальнейшем разработчики планируют расширить возможности куртки, добавив функцию приема звонков, голосовых команд и сообщений с помощью жестов. Сейчас компания оформляет патент на разработку.
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