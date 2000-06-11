Велосипедисты смогут испытать «умную куртку»

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С таким жилетом в арсенале ничего не страшно.

На сегодняшний день американская автокомпания Ford занимается разработкой технологии, которая позволяла бы автомобилям избегать столкновений и с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Представители компании также рассказали о том, что лучшие специалисты на данный момент пытаются привязать данную технологию не