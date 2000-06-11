» » Велосипедисты смогут испытать «умную куртку»
Раздел: Авто  
0

Велосипедисты смогут испытать «умную куртку»

Велосипедисты смогут испытать «умную куртку»Компания Ford представила новую разработку — «умную» куртку для велосипедистов.

В куртку встроены «поворотники», стоп-сигналы и даже навігатор, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Avtoblog.

В рукава куртки вмонтированы светодиоды, выполняющие функцию повторителей поворотов, которые загораются, как только велосипедист поднимает соответствующую руку. При замедлении по нижнему краю куртки и на плечах мигают красные стоп-сигналы. На предплечье есть небольшой прозрачный карман - экран навигатора, работу которого обеспечивает специальное приложение для смартфона. Подключаясь к смартфону по беспроводной связи, куртка сама «ведет» велосипедиста «по маршрутам, которые избегают оживленных дорог и переходов» с помощью голосовых команд и вмонтированных в рукава вибромоторов. Для передачи голосовых команд навигатора, приема звонков и сообщений используется гарнитура с костной проводимостью звука.

В разработке «умной» куртки участвовали специалисты в сфере мобильных приложений из компании Tome и сотрудники компании Lumo, производителя одежды для велосипедистов. Как утверждают авторы проекта, их высокотехнологичная куртка должна повысить безопасность велосипедистов на городских дорогах и «создать гармоничную интеграцию между всеми участниками дорожного движения».

Читайте также: Nokia показала умную куртку с подключаемыми модулями

В дальнейшем разработчики планируют расширить возможности куртки, добавив функцию приема звонков, голосовых команд и сообщений с помощью жестов. Сейчас компания оформляет патент на разработку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: велосипедисты, разработка, Форд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:48 » Автор: Ульяна Воликовская
     126
     0

Похожие новости по теме

Ford предлагает оснастить дроны номерами Ford предлагает оснастить дроны номерами

Световые сигналы можно расшифровать с помощью камеры.

Volkswagen построил Volkswagen построил "умную" двухэтажную машину

Новинкой можно управлять с помощью смартфона.

«Прозрачный» трейлер от компании Land Rover «Прозрачный» трейлер от компании Land Rover

Британцы представили новую функцию улучшения обзора.

«Умный жилет» поможет избежать байкерам многих опасностей «Умный жилет» поможет избежать байкерам многих опасностей

С таким жилетом в арсенале ничего не страшно.

Специалисты Ford занимаются разработкой автоматизированной системы управления, позволяющей объезжать препятствия Специалисты Ford занимаются разработкой автоматизированной системы управления, позволяющей объезжать препятствия

На сегодняшний день американская автокомпания Ford занимается разработкой технологии, которая позволяла бы автомобилям избегать столкновений и с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Представители компании также рассказали о том, что лучшие специалисты на данный момент пытаются привязать данную технологию не


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх