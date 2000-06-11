Раздел: Авто
RFID-чипы: китайцы будут маркировать все авто
В Китае власти примут специальный закон по этому поводу
Закон обяжет автопроизводителей на все новые автомобили устанавливать специальные RFID-чипы, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
Со следующего месяца чипы можно будет устанавливать добровольно, а со следующего года они станут обязательными.
RFID-чип предлагают устанавливать на ветровое стекло, а в RFID запишут данные автовладельца, а также цвет и экологический класс автомобиля. Также вдоль дорог будут установлены датчики, которые будут считывать информацию с RFID метки.
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Такие методы позволят властям КНР контролировать движение и управлять трафиком в городах. Устанавливать RFID будут только на новые автомобили.
Закон обяжет автопроизводителей на все новые автомобили устанавливать специальные RFID-чипы, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
Со следующего месяца чипы можно будет устанавливать добровольно, а со следующего года они станут обязательными.
RFID-чип предлагают устанавливать на ветровое стекло, а в RFID запишут данные автовладельца, а также цвет и экологический класс автомобиля. Также вдоль дорог будут установлены датчики, которые будут считывать информацию с RFID метки.
Читать также: Создан RFID-чип с абсолютной защитой от взломов
Такие методы позволят властям КНР контролировать движение и управлять трафиком в городах. Устанавливать RFID будут только на новые автомобили.
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