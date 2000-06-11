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Раздел: Авто  
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RFID-чипы: китайцы будут маркировать все авто

RFID-чипы: китайцы будут маркировать все автоВ Китае власти примут специальный закон по этому поводу

Закон обяжет автопроизводителей на все новые автомобили устанавливать специальные RFID-чипы, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

Со следующего месяца чипы можно будет устанавливать добровольно, а со следующего года они станут обязательными.

RFID-чип предлагают устанавливать на ветровое стекло, а в RFID запишут данные автовладельца, а также цвет и экологический класс автомобиля. Также вдоль дорог будут установлены датчики, которые будут считывать информацию с RFID метки.

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Такие методы позволят властям КНР контролировать движение и управлять трафиком в городах. Устанавливать RFID будут только на новые автомобили.
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 Теги: Китай, авто, чипы

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Сегодня, 17:57 » Автор: Ульяна Воликовская
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