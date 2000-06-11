RFID-чипы: китайцы будут маркировать все авто

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Согласно заявлению подмосковных властей, к концу 2012г. на территории Московской области возле оживленных трасс появятся площадки, предназначенные для отдыха. Также сообщается, что данные площадки будут двух видов. Маленькие будут предназначены для того, чтобы недолго передохнуть, в то время как на больших разрешено будет