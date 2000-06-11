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Раздел: Авто  
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Tesla Model X поставили на монорельс

Tesla Model X поставили на монорельсСтать пионером-исследователем решило руководство города Чикаго.

Как известно, стартап The Boring Company занят в реализации задачи построения высокоскоростных тоннелей под Чикаго. Проект курирует непосредственно сам Илон Маск. Предназначение таких тоннелей в будущем хотят расширить до прохождения по ним скоростных суперпоездов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

В сети стартаперы выложили короткий видеоролик, который демонстрирует перемещение по тоннелю Tesla Model X на монорельсе при помощи специального приспособления.

Данное устройство допускает разгон машины до 200 км/ч. Сам тоннель имеет ширину 3,6 метра.

Сам же "Прометей" современных технологий и технологий будущего возлагает на обсуждаемый проект большие надежды. Маск уверен, что побороть ситуацию с заторами и авариями возможно только опустившись под землю, где нет пешеходов и встречного потока транспорта.

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Следующий шаг по словам Маска — это запуск высокоскоростных поездов Hyperloop. Расчетная скорость таких локомотивов составляет около 1200 км/ч.
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 Теги: Tesla Model X, монорельс

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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