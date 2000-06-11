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Раздел: Авто  
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BMW официально представила купе 8 Series

BMW официально представила купе 8 SeriesНовинка будет предлагаться как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Баварская марка решила в 21 веке возродить легендарное имя 8 Series новым автомобилем с кузовом типа купе, который, по задумке руководства марки, должен буквально-таки вбиваться клином между Porsche 911 и Mercedes-Benz S-Class.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

Дизайн флагманского купе выполнен по мотивам одноимённого концепта, представленного в Италии в конце мая 2017 года. Длина кузова составляет 4 843 мм, ширина 1 902 мм, в высоту автомобиль достигает 1 341 мм, колёсная база составляет 2 822 мм.

По сравнению с концептом, у серийного 8 Series Coupe немного иная внешность: решётка радиатора получила более спокойное очертание, воздухозаборники переднего бампера получили совершенно другую форму, оптика прибавила в размерах, немного изменилась форма капота и зеркал. Изменения коснулись и других элементов кузова: перечислять все тонкости смысла нет, но вкратце – баварцы оставили первоначальную концепцию, но существенно поменяли детали.

Для любителей бензиновых моторов приготовлена «восьмёрка» объёмом 4,4 литра с двумя новыми твинскрольными турбинами (расположенными в развале двигателя), которая развивает мощность в 530 лошадиных сил. Благодаря ней купе может покорять скорость в 100 километров в час за 3,7 секунды, максимальная же скорость ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час. Расход топлива в смешанном цикле составляет 10,0-10,5 литров на «сотню».

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Для любителей дизельных моторов будет предлагаться агрегат объёмом в три литра, мощность которого составляет 320 лошадиных сил. С ним купе может разгоняться до 100 километров в час за 4,9 секунды, максимальная скорость будет всё так же ограничиваться 250 километрами в час. Расход топлива у дизельного мотора куда скромнее – 5,9-6,2 литра на 100 километров пути. Оба двигателя будут работать с восьмискоростным «автоматом» Steptronic (вероятно, ZF) и полным приводом.
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 Теги: BMW, 8 Series

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Сегодня, 00:02 » Автор: Едгар Букмирза
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