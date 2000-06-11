Раздел: Авто
Названы основные направления импорта подержанных авто в Украину
Из этих стран выгоднее всего завозить автомобиль.
В Украине продается больше подержанных авто, чем новых. Так, в первом квартале 2018 доля подержанных авто, которые впервые поступили в Украину из-за границы, составляла 57%. А это 24 тысячи легковых автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина.
Пожалуй, еще более въехало в нашу страну "авто на бляхах" без растаможки, однако точной статистики таких машин не ведется.
Западная и Восточная Европа
Больше бывших в употреблении автомобилей в Украине везут из Европы - это естественно. Авто "под растаможку" везут в основном из Германии и Франции (а это крупнейшие по объемам рынки), а также из Италии, Бельгии, Швейцарии. Среди самых популярных моделей - Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Opel Astra и Insignia. В целом это автомобили 2010-2015 годов изготовления, хэтчбеки и универсалы преимущественно европейских марок и с дизельными двигателями.
Если же авто ввозится транзитом или на временный ввоз без намерения растаможки, то больше авто привозят из Польши и Литвы. Также популярны страны-импортеры "автобляхарей" - Болгария, Чехия, Словакия и Эстония. Самые популярные марки - опять-же Volkswagen, много "премиума" - Audi, BMW, Mercedes-Benz. Французские и японские авто тоже встречаются, но в меньших объемах.
США и Дальний Восток
За первые три месяца 2018 года в Украину ввезли 4,2 тысячи авто из США. Преимущественно это поврежденные в ДТП или утоплены машины, которые дешевле восстановить в Украине, чем в Америке. Чаще всего импортируют седаны или внедорожники 2012-2016 годов изготовления с бензиновыми двигателями. Популярные модели - Ford Fusion (Mondeo), Toyota Camry, RAV-4, Hyundai Sonata, VW Passat, Nissan Rogue (X-Trail), Honda Accord, CR-V, BMW 5-, X5, Mercredes-Benz C-класса.
Как ни странно, но в Украину импортируют подержанные авто даже из таких далеких стран, как Южная Корея и Япония. Конечно, не настолько массово, однако такой бизнес существует. Привозят обычно автомобили местных брендов.
С Объединенных Арабских Эмиратов ранее везли много внедорожников, однако сегодня их популярность значительно уменьшилась.
Читайте также: Специалист назвал самые надежные модели подержанных автомобилей
Мало кто ездит за авто из-за рубежа самостоятельно. Большинство людей заказывают их в Украину, а посредники организуют весь процесс - выбора, доставки и растаможен. Обычно такой сервис обходится покупателю от 500 до 1500 долларов США.
В Украине продается больше подержанных авто, чем новых. Так, в первом квартале 2018 доля подержанных авто, которые впервые поступили в Украину из-за границы, составляла 57%. А это 24 тысячи легковых автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина.
Пожалуй, еще более въехало в нашу страну "авто на бляхах" без растаможки, однако точной статистики таких машин не ведется.
Западная и Восточная Европа
Больше бывших в употреблении автомобилей в Украине везут из Европы - это естественно. Авто "под растаможку" везут в основном из Германии и Франции (а это крупнейшие по объемам рынки), а также из Италии, Бельгии, Швейцарии. Среди самых популярных моделей - Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Opel Astra и Insignia. В целом это автомобили 2010-2015 годов изготовления, хэтчбеки и универсалы преимущественно европейских марок и с дизельными двигателями.
Если же авто ввозится транзитом или на временный ввоз без намерения растаможки, то больше авто привозят из Польши и Литвы. Также популярны страны-импортеры "автобляхарей" - Болгария, Чехия, Словакия и Эстония. Самые популярные марки - опять-же Volkswagen, много "премиума" - Audi, BMW, Mercedes-Benz. Французские и японские авто тоже встречаются, но в меньших объемах.
США и Дальний Восток
За первые три месяца 2018 года в Украину ввезли 4,2 тысячи авто из США. Преимущественно это поврежденные в ДТП или утоплены машины, которые дешевле восстановить в Украине, чем в Америке. Чаще всего импортируют седаны или внедорожники 2012-2016 годов изготовления с бензиновыми двигателями. Популярные модели - Ford Fusion (Mondeo), Toyota Camry, RAV-4, Hyundai Sonata, VW Passat, Nissan Rogue (X-Trail), Honda Accord, CR-V, BMW 5-, X5, Mercredes-Benz C-класса.
Как ни странно, но в Украину импортируют подержанные авто даже из таких далеких стран, как Южная Корея и Япония. Конечно, не настолько массово, однако такой бизнес существует. Привозят обычно автомобили местных брендов.
С Объединенных Арабских Эмиратов ранее везли много внедорожников, однако сегодня их популярность значительно уменьшилась.
Читайте также: Специалист назвал самые надежные модели подержанных автомобилей
Мало кто ездит за авто из-за рубежа самостоятельно. Большинство людей заказывают их в Украину, а посредники организуют весь процесс - выбора, доставки и растаможен. Обычно такой сервис обходится покупателю от 500 до 1500 долларов США.
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