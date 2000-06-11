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Раздел: Авто  
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Самый дешевый электромобиль получил значительное улучшение

Самый дешевый электромобиль получил значительное улучшение Китайский Baojun E100 увеличил запас хода на одном заряде аккумуляторов.

Китайцы представили обновленную версию Baojun E100 – электромобиля, который принято считать самым дешевым в мире. Он стоит около $7 300. Правда, купить его можно только в Китае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Главное отличие новинки от предшественника – увеличенный запас хода.

Теперь Baojun E100 на одном заряде может проезжать до 200 километров – примерно на 50 км больше, чем раньше. Новый показатель сопоставим с запасом хода таких электрокаров, как Nissan Leaf, Hyundai Ioniq Electric и BMW i3.

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В движение Baojun E100 приводит электрический мотор мощностью 40 лошадиных сил.
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 Теги: Baojun E100, электромобиль, Китай

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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